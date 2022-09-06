Эти ингаляторы вызывают изменения в мозге

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Эти ингаляторы вызывают изменения в мозге

Вдыхание глюкокортикоидов связаны с изменениями в мозге. К такому выводу пришли исследователи из Лейденского университета в Нидерландах. 

Нидерландские учёные использовали данные британского Биобанка для проведения крупного популяционного исследования. Они исходили из гипотезы о существовании различий в микроструктуре белого вещества и объёме мозга между теми, кто употреблял и не употреблял ингаляционные глюкокортикоиды. В исследование включили 557 пользователей этих препаратов, а также 24 106 человек из контрольной группы. 

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Было установлено, что ингаляционные глюкокортикоиды действительно связаны с изменениями нескольких параметров визуализации головного мозга. Также выявлено воздействие этих лекарств на микроструктуру белого вещества. Ингаляционное применение глюкокортикоидов снижало целостность белого вещества, а наблюдение показали, что подобные побочные эффекты препаратов широко распространены. 

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Наиболее значительный эффект наблюдался у постоянных пользователей системных глюкокортикоидов, а наименьший - у пользователей ингаляционных глюкокортикоидов. Полученные данные важны тем, что синтетические глюкокортикоиды имеют общие нейропсихиатрические побочные эффекты, и пациентам, которые сообщают о них, вполне можно помочь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Лейдена

Здоровье

старейший университет Нидерландов. Входит в Коимбрскую группу, Europaeum и Лигу исследовательских университетов Европы

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