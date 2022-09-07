Что делать, если нет сексуального желания?

«Если совсем не хочется секса и это вас беспокоит, надо найти причины. Может быть как одна причина, так и несколько сразу. Нужно идти к гинекологу и выяснять, нет ли физиологических причин: гормональный сбой, заболевания мочеполовой системы, климактерическое расстройство», — говорит доктор.

Гинеколог Камиль Бахтияров рассказал, где искать причину проблемы и как ее решать.Если причины будут обнаружен в сфере психосоматики, то помощи гинеколога будет недостаточно. Придется поработать еще и с психотерапевтом, а иногда нужно подключать и сексолога.Не помешает также проконсультироваться с терапевтом. Возможно, будут выявлены сопутствующие заболевания, которые и влияют на отсутствие сексуального желания. Тогда низкое либидо — это всего лишь симптом.Чтобы удостовериться, что в организме все в порядке, пройдите УЗИ щитовидной железы, при необходимости сдайте анализы на выявление воспалительных процессов, анемии. Минимальный список — общий анализ крови с СОЭ, С-реактивный белок, ферритин.Иногда доктора просят также сдать анализы крови на витамин Д, группы В, калий, кальций.При подозрениях на сахарный диабет и наличии избыточного веса нужно проверить гликемический индекс, уровень глюкозы в крови (натощак), инсулинорезистентность.Иногда причиной низкого либидо является прием гормональных препаратов. Проговорите с доктором альтернативу замены.Работайте над укреплением мышц тазового дна, включите в распорядок дня занятия йогой, соблюдайте режим сна, старайтесь чаще бывать на свежем воздухе, питайтесь сбалансированно.Часто проблему замалчивают, но решить ее самостоятельно почти невозможно. Особенно если корни проблемы лежат глубоко и найти их сложно. Специалист поможет проработать все эти вопросы, докопаться до сути и решить проблему, которая влияет на качество жизни и отношений.