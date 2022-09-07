Что делать, если нет сексуального желания?

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пара держится за руки

В разные периоды жизни с такой проблемой, как снижение либидо или полное его отсутствие, может столкнуться любой человек. Отсутствие сексуального желания беспокоит не только людей в возрасте, но и молодых.

Гинеколог Камиль Бахтияров рассказал, где искать причину проблемы и как ее решать.

«Если совсем не хочется секса и это вас беспокоит, надо найти причины. Может быть как одна причина, так и несколько сразу. Нужно идти к гинекологу и выяснять, нет ли физиологических причин: гормональный сбой, заболевания мочеполовой системы, климактерическое расстройство», — говорит доктор.

Если причины будут обнаружен в сфере психосоматики, то помощи гинеколога будет недостаточно. Придется поработать еще и с психотерапевтом, а иногда нужно подключать и сексолога.

Не помешает также проконсультироваться с терапевтом. Возможно, будут выявлены сопутствующие заболевания, которые и влияют на отсутствие сексуального желания. Тогда низкое либидо — это всего лишь симптом.

Чтобы удостовериться, что в организме все в порядке, пройдите УЗИ щитовидной железы, при необходимости сдайте анализы на выявление воспалительных процессов, анемии. Минимальный список — общий анализ крови с СОЭ, С-реактивный белок, ферритин.

Иногда доктора просят также сдать анализы крови на витамин Д, группы В, калий, кальций.

При подозрениях на сахарный диабет и наличии избыточного веса нужно проверить гликемический индекс, уровень глюкозы в крови (натощак), инсулинорезистентность.
Иногда причиной низкого либидо является прием гормональных препаратов. Проговорите с доктором альтернативу замены.

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Работайте над укреплением мышц тазового дна, включите в распорядок дня занятия йогой, соблюдайте режим сна, старайтесь чаще бывать на свежем воздухе, питайтесь сбалансированно.

Женщины лишаются секса по незнанию


Часто проблему замалчивают, но решить ее самостоятельно почти невозможно. Особенно если корни проблемы лежат глубоко и найти их сложно. Специалист поможет проработать все эти вопросы, докопаться до сути и решить проблему, которая влияет на качество жизни и отношений.
Камиль Бахтияров
Камиль Бахтияров
Здоровье
Гастроэнтеролог, профессор
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Теги : Камиль Бахтияров, низкое либидо, сексуальное желание