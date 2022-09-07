Нутрициолог рассказала, как обуздать аппетит

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женщина ест шоколадку

Нутрициолог Елена Суханова поделилась очень простым, но эффективным способом, который поможет снизить приступы обжорства.

Оптимальное число приемов в пищи в день — два-три. Это должны быть плотные, полноценные приемы пищи со всеми составляющими: белки, жиры, углеводы, клетчатка. На одних углеводах далеко не уедешь.

«Первое, что помогает снизить приступы аппетита — это исключение перекусов в пище. Идеально, если в ваш рот будет попадать что-то, кроме воды, только во время плотного приема пищи», — говорит эксперт.

Идеальный обед или ужин — это тарелка, в которой есть порция мяса величиной примерно с вашу ладонь, гарнир из цельнозерновых круп и овощи. Неплохо добавить немного масла/жира.

Если без промежуточного перекуса совсем никак не получается, подойдет кофе или чай, но строго без сахара! Можно молоко, но без лактозы.

На перекус также хороши орехи, несладкий темный шоколад (70-90% какао).

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Также можно погрызть на перекусе соломку, нарезанную из свежей моркови или капусты. В летний период можно ягоды.

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Если вы оставите в своем рационе 2-3 плотных приема пищи и откажетесь от перекусов, уже через две недели вы увидите результат. Аппетит и зависимость от еды станет меньше, вы сможете его контролировать и довольствоваться меньшим объемом порций.
Елена Суханова
Елена Суханова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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