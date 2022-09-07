Иглоукалывание поможет поднять либидо
Акупунктура может быть полезной в деле снижения полового влечения. К такому выводу пришли эксперты из Китая.
Миллионы женщин сталкиваются со снижением сексуального желания, проблемами при достижении оргазма или болями во время половых актов. Исследователи из Китая полагают, что нашли эффективное лечение всех этих расстройств - древнюю китайскую практику иглоукалывания. Набюдения показали, что основанное на акупунктуре лечение повысило уровень либидо у каждой женщины, которая через него прошла.
Учёные утверждают, что акупунктура предоставляет относительно недорогой, безопасный и доступный вариант для женщин, пытающихся вернуть себе интимные радости. В исследовании приняли участие 24 представительницы прекрасного пола, у всех отмечалась сексуальная дисфункция - медицинский термин, обозначающий постоянные проблемы при половых актах.
Нынешние средства лечения этой дисфункции направлены на устранение самых разных причин, включая низкий уровень эстрогена, тревожное расстройство и депрессию. Не очень понятно, как помогает иглоукалывание, но сами авторы исследования считают, что с помощью акупунктуры как раз увеличиваются показатели эстрогена. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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