Иглоукалывание может помочь в лечении мигрени

Новое исследование китайских ученых продемонстрировало, что иглоукалывание может быть эффективной методикой лечения головной боли при мигренях. Результаты были опубликованы в The BMJ.Группа ученых сравнила насколько эффективно иглоукалывание по сравнению с классической терапией и плацебо-иглоукалыванием. В исследовании приняли участие 147 пациентов, страдающих от мигрени без ауры. Ни один из выбранных ранее не применял данную терапию. Никто из 147 человек в период исследования не принимал обезболивающие или другое лечение.После разделения на группы в течение 12 недель ученые сравнивали изменения в протекании мигрени. В результате пациенты, получавшие реальное иглоукалывание на протяжении 20 недель сообщили о сокращении дней с мигренью на 1,4 дня, по сравнению с плацебо.Какие-либо серьезные побочные эффекты не были обнаружены.