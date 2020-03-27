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Иглоукалывание может помочь в лечении мигрени

Иглоукалывание может быть эффективно в борьбе с мигренью
Новое исследование китайских ученых продемонстрировало, что иглоукалывание может быть эффективной методикой лечения головной боли при мигренях. Результаты были опубликованы в The BMJ.

Группа ученых сравнила насколько эффективно иглоукалывание по сравнению с классической терапией и плацебо-иглоукалыванием. В исследовании приняли участие 147 пациентов, страдающих от мигрени без ауры. Ни один из выбранных ранее не применял данную терапию. Никто из 147 человек в период исследования не принимал обезболивающие или другое лечение.

После разделения на группы в течение 12 недель ученые сравнивали изменения в протекании мигрени. В результате пациенты, получавшие реальное иглоукалывание на протяжении 20 недель сообщили о сокращении дней с мигренью на 1,4 дня, по сравнению с плацебо.

Какие-либо серьезные побочные эффекты не были обнаружены.
Теги : мигрень, иглоукалывание
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