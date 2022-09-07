Дети делают родителей консерваторами
Наличие детей может сделать вас более консервативным во взглядах. К такому выводу пришли учёные из Университета Пенсильвании.
Консервативность часто считается следствием старения наряду с сединой в волосах и болями в спине. Но теперь выясняется, что причиной более консервативных взглядов являются дети. Бездетные люди, как правило, демонстрируют большую либеральность в социальном отношении, чем папы и мамы. Именно наличие детей помогает объяснить, почему люди с возрастом становятся более узкими в своих взглядах.
Существует мнение, что по мере старения уровень консервативности растёт из-за жизненного опыта и столкновения с реальным миром. Но американские учёные доказали, что это не так. Бездетные люди практически не теряют своих либеральных взглядов на жизнь. И снижение рождаемости, которое наблюдается в очень многих западных странах, может в значительной степени объяснять повышенный уровень либерализации. А вот в ультраконсервативных странах, рождаемость, как правило, сохраняется на высоких показателях. Ну а запрет абортов, как следствие, может привести к росту консервативности.
Это подтвердили и эксперименты с участием 376 студентов, разделенных на две группы. В первой показывали предметы домашнего обихода и просили рассказать, как их можно использовать, а в другой на этих изображениях были еще и дети. После этого обе группы должны были высказать своё мнение по вопросам традиционных гетеросексуальных браков и абортов. Если участники представляли себя с детьми, то их ответы оказывались более консервативными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Здоровье
частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания)
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