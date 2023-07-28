Врач Андреева: ваш кишечник может стать ключом к хорошему сну

"Мелатонин обладает мощным антиоксидантным действием, а также может помочь защитить здоровье кишечника", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Хороший ночной сон может положительно повлиять на микробиоту вашего кишечника, и есть много простых способов позаботиться об этом в теплую погоду. Практические шаги для улучшения сна включают здоровое питание, богатое цельнозерновыми продуктами, овощами, полезными жирами и нежирными белками».

Новое исследование также показало обратное: достаточное количество сна может поддерживать хорошее здоровье кишечника, но почти каждый третий человек не знает об этом.Здоровый кишечник вырабатывает мелатонин, который также известен как гормон сна, но исследование показало, что четверо из 10 человек, более 47 процентов, не знают о связи между здоровьем кишечника и мелатонином.Исследование также показало, что лето в целом не очень хорошо сказывается на нашем сне: ошеломляющие 83 процента говорят, что они спят меньше рекомендуемых семи-девяти часов в сутки, и почти четыре из десяти спят в среднем только четыре-пять часов.На вопрос о влиянии нарушений сна на повседневную жизнь более половины сообщили об изменениях настроения в семье, партнерах или коллегах, а 40% заявили, что не могут эффективно работать.Это исследование выявляет различные факторы, которые могут саботировать наш сон при повышении температуры — от более жарких вечеров и более длинных дней до сенной лихорадки, шума и изменений в распорядке дня. Наша основная температура тела достигает пика в 17:00 и должна снизиться на один-два градуса, чтобы заснуть,Ранее МедикФорум писал о профилактике гипертонии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.