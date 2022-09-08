Как различаются симптомы сердечно-сосудистых болезней у женщин и мужчин

«Симптомы сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности у женщин часто отличаются от симптомов, возникающих у мужчин».

внезапная сильная боль в груди

боль, которая иррадиирует в другие части тела (например, в руки).

тошнота

сонливость

экстремальная усталость

холодный пот.

боль в челюсти

боль в шее

боль в руках и/или плечах

боль в спине

учащенное сердцебиение

изжогу.

обвисшие черты лица

слабость в руках

признаки паралича

трудности с речью

спутанность сознания

головокружение

головная боль

тяжелая спутанность сознания, дезориентация.

сбивчивое дыхание

расстройство желудка

рвота

потеря аппетита

усталость

перепады настроения

расстройства памяти.

потливость

необычный отек

учащенное сердцебиение

изжога

нервозность

депрессия

тревожные состояния.