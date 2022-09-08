Как различаются симптомы сердечно-сосудистых болезней у женщин и мужчин

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боль в груди

Симптомы сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности у женщин часто отличаются от симптомов у мужчин.

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Боль в груди, отдающая в руку, чувство стеснения в грудной клетке – «классические» признаки сердечного приступа чаще наблюдаются у мужчин, тогда как у женщин острое сердечно-сосудистое заболевание может проявляться иначе. Об этом напомнили специалисты Американской кардиологической ассоциации (AHA), которые призывают всех взрослых людей помнить, что

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«Симптомы сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности у женщин часто отличаются от симптомов, возникающих у мужчин».

Сердечный приступ (инфаркт). По данным AHA, типичные симптомы инфаркта миокарда у мужчин следующие:
  • внезапная сильная боль в груди
  • боль, которая иррадиирует в другие части тела (например, в руки).
Женщины при развитии инфаркта тоже могут ощущать такую боль, но им также следует обращать внимание на следующие признаки:
  • тошнота
  • сонливость
  • экстремальная усталость
  • холодный пот.
Молодые женщины (до 55 лет) часто испытывают одновременно три или более симптомов сердечного приступа, в том числе:
  • боль в челюсти
  • боль в шее
  • боль в руках и/или плечах
  • боль в спине
  • учащенное сердцебиение
  • изжогу.
Инсульт. Вот наиболее характерные симптомы у мужчин:
  • обвисшие черты лица
  • слабость в руках
  • признаки паралича
  • трудности с речью
  • спутанность сознания
  • головокружение
Женщины в обстоятельствах инсульта могут испытывать, помимо названных, следующие признаки:
  • головная боль
  • тяжелая спутанность сознания, дезориентация.
Сердечная недостаточность. Типичные симптомы сердечной недостаточности у мужчин:
  • сбивчивое дыхание
  • расстройство желудка
  • рвота
  • потеря аппетита
  • усталость
  • перепады настроения
  • расстройства памяти.
Женщинам следует обращать внимание на такие признаки:
  • потливость
  • необычный отек
  • учащенное сердцебиение
  • изжога
  • нервозность
  • депрессия
  • тревожные состояния.
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