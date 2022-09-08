Как различаются симптомы сердечно-сосудистых болезней у женщин и мужчин
Симптомы сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности у женщин часто отличаются от симптомов у мужчин.
Боль в груди, отдающая в руку, чувство стеснения в грудной клетке – «классические» признаки сердечного приступа чаще наблюдаются у мужчин, тогда как у женщин острое сердечно-сосудистое заболевание может проявляться иначе. Об этом напомнили специалисты Американской кардиологической ассоциации (AHA), которые призывают всех взрослых людей помнить, что
«Симптомы сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности у женщин часто отличаются от симптомов, возникающих у мужчин».
Сердечный приступ (инфаркт). По данным AHA, типичные симптомы инфаркта миокарда у мужчин следующие:
- внезапная сильная боль в груди
- боль, которая иррадиирует в другие части тела (например, в руки).
- тошнота
- сонливость
- экстремальная усталость
- холодный пот.
- боль в челюсти
- боль в шее
- боль в руках и/или плечах
- боль в спине
- учащенное сердцебиение
- изжогу.
- обвисшие черты лица
- слабость в руках
- признаки паралича
- трудности с речью
- спутанность сознания
- головокружение
- головная боль
- тяжелая спутанность сознания, дезориентация.
- сбивчивое дыхание
- расстройство желудка
- рвота
- потеря аппетита
- усталость
- перепады настроения
- расстройства памяти.
- потливость
- необычный отек
- учащенное сердцебиение
- изжога
- нервозность
- депрессия
- тревожные состояния.
Оставить комментарий