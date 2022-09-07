Нарушение сердечного ритма: почему возникает и как его узнать

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работа сердца

Когда сердцебиение выбивается из нормального ритма, врачи говорят о нарушении сердечного ритма или об аритмии сердца, которая может быть очень опасной в зависимости от разновидности.

Здоровое сердце имеет устойчивый ритм пульсации, хотя в некоторых обстоятельствах может биться быстрее или медленнее обычного.
Если возникает нарушение сердечного ритма, сбой в сердцебиении вызывается не внешними факторами, а патологическими причинами (обычно физического свойства).

Наличие сердечной аритмии фиксируется врачами, когда сердце бьется слишком быстро или слишком медленно в течение длительного времени, не возвращаясь к нормальному ритму. Врач-кардиолог Анна Панова заметила в комментарии «МедикФоруму», что медики различают три вида нарушений сердечного ритма.
  • Аритмия (сердце бьется нерегулярно).
  • Брадикардия (бьется слишком медленно, менее 50 раз в минуту).
  • Тахикардия (бьется слишком быстро, 100 и более ударов в минуту).
При этом аритмия также может возникать в сочетании с двумя другими разновидностями.

Что в первую очередь вызывает сердечную аритмию?

У потребляющих алкоголь нарушения сердечного ритма встречаются в 10 раз чаще

«Если возникает сердечная аритмия, значит, имеется нарушение электрического импульса, который запускает сердцебиение», - уточнила Панова.

Способствовать нарушению электрического импульса могут следующие факторы.
  • Дисфункции щитовидной железы.
  • Прием стимуляторов: алкоголя, никотина, кофеина и других.
  • Нервозность, страх, волнение.
  • Некоторые лекарства:   антидепрессанты, от астмы, от гипотиреоза, от рака.
  • Легочная эмболия.
  • Миокардит.
  • Дефицит калия.
Как узнать нарушение сердечного ритма.Пострадавшие люди могут чувствовать следующие симптомы сердечной аритмии:
  • головокружение
  • дурнота, обморок
  • трепыхание, учащенное биение сердца
  • судороги
  • стеснение и боль в груди.
Сердечную аритмию, если она имеется, важно держать под контролем, знать ее тип. Для этого необходимо провести обследование, консультироваться с врачом, принимать назначенные лекарства. В некоторых случаях сердечные аритмии приводят к инсульту, сердечному приступу, сердечной недостаточности, эмболии или даже внезапной сердечной смерти.

Причиной тахикардии может быть генная мутация


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