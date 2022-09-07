Нарушение сердечного ритма: почему возникает и как его узнать
Когда сердцебиение выбивается из нормального ритма, врачи говорят о нарушении сердечного ритма или об аритмии сердца, которая может быть очень опасной в зависимости от разновидности.
Здоровое сердце имеет устойчивый ритм пульсации, хотя в некоторых обстоятельствах может биться быстрее или медленнее обычного.
Если возникает нарушение сердечного ритма, сбой в сердцебиении вызывается не внешними факторами, а патологическими причинами (обычно физического свойства).
Наличие сердечной аритмии фиксируется врачами, когда сердце бьется слишком быстро или слишком медленно в течение длительного времени, не возвращаясь к нормальному ритму. Врач-кардиолог Анна Панова заметила в комментарии «МедикФоруму», что медики различают три вида нарушений сердечного ритма.
- Аритмия (сердце бьется нерегулярно).
- Брадикардия (бьется слишком медленно, менее 50 раз в минуту).
- Тахикардия (бьется слишком быстро, 100 и более ударов в минуту).
Что в первую очередь вызывает сердечную аритмию?
«Если возникает сердечная аритмия, значит, имеется нарушение электрического импульса, который запускает сердцебиение», - уточнила Панова.
Способствовать нарушению электрического импульса могут следующие факторы.
- Дисфункции щитовидной железы.
- Прием стимуляторов: алкоголя, никотина, кофеина и других.
- Нервозность, страх, волнение.
- Некоторые лекарства: антидепрессанты, от астмы, от гипотиреоза, от рака.
- Легочная эмболия.
- Миокардит.
- Дефицит калия.
- головокружение
- дурнота, обморок
- трепыхание, учащенное биение сердца
- судороги
- стеснение и боль в груди.
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