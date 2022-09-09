Как наладить желчеотток, если желчный пузырь вырезан?

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Врач Наталья Кондакова рассказала, почему важно наладить хороший желчеотток и как это сделать, если желчный удален.

Здоровый желчеотток — это гарантия того, что съеденная еда будет правильно и хорошо усваиваться. Желчь, которая попадает из желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку, будет активировать ферменты поджелудочной.

«Еда поступает в двенадцатиперстную кишку и должна расщепиться. А расщепляется она при помощи ферментов. Если желчь не поступает, то ферменты не активируются», — говорит эксперт.

Тогда поджелудочная железа вынуждена вырабатывать еще больше собственных ферментов. В итоге она воспаляется, и мы получаем хронический или острый панкреатит. Именно поэтому так важно, чтобы желчеотток работал хорошо.

Кроме того, желчь отвечает за санацию двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника от различных бактерий и грибков. Желчь имеет очень сильную щелочную среду.

Если желчный удален или желчь плохо отходит, санация происходит плохо. Когда пузыря-резервуара нет, желчи негде накапливаться и она постоянно подтекает в кишечник. При этом она не концентрированная. Могут быть запоры и другие проблемы с кишечником.

В этой ситуации важно следить за текучестью желчи. Наши помощники — такие нутриенты, как лецитин, таурин. При удаленном желчном их нужно принимать на постоянной основе.

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Также очень важно, чтобы желчный проток не был спазмирован. Спазм может возникать по причине нервного напряжения, малоподвижного образа жизни, из-за воспалений в тонком кишечнике.

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Необходимо следить за питанием и не допускать воспалительных процессов в кишечнике. Также нужно регулярно проводить антигрибковые и антипаразитарные санации.
Наталья Кондакова
Наталья Кондакова
Здоровье
Терапевт, натуропат
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