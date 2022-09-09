Как наладить желчеотток, если желчный пузырь вырезан?

«Еда поступает в двенадцатиперстную кишку и должна расщепиться. А расщепляется она при помощи ферментов. Если желчь не поступает, то ферменты не активируются», — говорит эксперт.

Здоровый желчеотток — это гарантия того, что съеденная еда будет правильно и хорошо усваиваться. Желчь, которая попадает из желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку, будет активировать ферменты поджелудочной.Тогда поджелудочная железа вынуждена вырабатывать еще больше собственных ферментов. В итоге она воспаляется, и мы получаем хронический или острый панкреатит. Именно поэтому так важно, чтобы желчеотток работал хорошо.Кроме того, желчь отвечает за санацию двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника от различных бактерий и грибков. Желчь имеет очень сильную щелочную среду.Если желчный удален или желчь плохо отходит, санация происходит плохо. Когда пузыря-резервуара нет, желчи негде накапливаться и она постоянно подтекает в кишечник. При этом она не концентрированная. Могут быть запоры и другие проблемы с кишечником.В этой ситуации важно следить за текучестью желчи. Наши помощники — такие нутриенты, как лецитин, таурин. При удаленном желчном их нужно принимать на постоянной основе.Также очень важно, чтобы желчный проток не был спазмирован. Спазм может возникать по причине нервного напряжения, малоподвижного образа жизни, из-за воспалений в тонком кишечнике.Необходимо следить за питанием и не допускать воспалительных процессов в кишечнике. Также нужно регулярно проводить антигрибковые и антипаразитарные санации.