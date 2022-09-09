Худощавые люди кажутся детям более счастливыми
Дети даже в возрасте 5 лет уже считают худощавых людей более счастливыми и привлекательными, по сравнению с теми, кто имеет лишний вес. К такому выводу пришли ученые из Гданьского университета в Польше.
Самые маленькие дети воспринимают худых людей, как более счастливых и привлекательных, по сравнению с обладающими лишним весом. Авторы исследования показывали мальчикам и девочкам дошкольного возраста изображения мужчин и женщин с разным телосложением. Детей просили оценить, кто из них является наиболее привлекательными и счастливыми.
Результаты показали, что дети одинаково оценивают мужские и женские тела. Полные фигуры с избыточным весом воспринимались наименее привлекательными и самыми несчастливыми. Дошкольники уже способны идентифицировать физически привлекательных людей в соответствии с господствующими в обществе взглядами, а это может стать основой для их будущей концепции счастья, связанной с красотой.
Как полагают ученые, это связано со стандартами идеального тела, которые продвигают средства массовой информации. Для женщин это стройное тело, а для мужчин - мускулистое. Эти стандарты усваиваются обоими полами уже в раннем детстве, превращаясь в концепцию широко понимаемого счастья. И дети среднего или спортивного телосложения воспринимаются ровесниками как более счастливыми, добрыми и сильными, а пухлые дети считаются неуклюжими, ленивыми, глупыми и склонными к обману. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гданьский университет
Здоровье
одно из крупнейших государственных высших учебных заведений Польши, основанное в 1970 году. Расположено в г. Гданьске
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