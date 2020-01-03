Мужчины и женщины с лишним весом оказались более счастливыми в супружеской жизни

«Таким образом, люди, имеющие лишний вес, чаще склонны иметь счастливые партнерские отношения», - резюмировал доктор Смит.

Согласно заключению специалистов из Университетского колледжа Лондона и Университета Англия Раскин, люди с лишним весом чаще худых могут похвастаться наличием счастливой личной жизни: они чаще имеют эмоционально удовлетворяющие их отношения и более сексуально активны. Такой вывод был сделан учеными после наблюдений за 5000 человек, состоящих в браке или партнерских отношениях.В частности, исследователи обнаружили, что частота половых контактов у женщин с избыточным весом на 16 процентов превосходила аналогичную частоту у худощавых женщин. В свою очередь, среди сексуально активных пожилых людей частота половых контактов у полных мужчин на треть превосходила данный показатель у стройных.Специалисты отмечают, что лишний вес, представляющий собой дополнительную прослойку жира, дает больше энергии, которая в том числе расходуется в интимных отношениях. Худощавые не могут похвастать избытком энергии, они чаще страдают от усталости и вялости.Кроме того, пояснил ведущий исследователь проекта, доктор Ли Смит, в устоявшихся отношениях людей с лишним весом зачастую не бывает серьезной мотивации к похудению, поскольку партнеров и так все устраивает. Отсутствие претензий к внешнему виду второй половины лишает отношения нервозности, напряжения, а людей - комплексов, связанных с сексуальной жизнью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему по мнению ученых супругам полезнее спать в раздельных кроватях.