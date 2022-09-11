Что нужно знать об антибиотиках?
Доктор Любовь Лорингель напомнила, что нужно знать об антибиотиках, прежде чем вы решите принимать их для лечения той или иной болезни. Только факты.
Многие ошибочно полагают, что с помощью антибиотиков можно сбить высокую температуру. На самом деле, это не так.
«Антибиотик не лечит повышение температуры. Если высокая температура из-за вирусной инфекции, антибиотик не показан. При вирусной инфекции температура может повышаться и пять, и семь дней, а иногда даже больше. Опять же, антибиотик нужен только при бактериальной инфекции», — говорит эксперт
Бывает, что антибиотики назначают для профилактики, на всякий случай. Таким образом доктор или пациент хотят подстраховаться. Это не правильно. И если на этапе приема препарата выяснилось, что антибиотик вам не нужен, пропивать курс до конца не нужно. Прием можно прервать в любой момент.
Резистентность (невосприимчивость) к антибиотику может передаваться по наследству. Учитывайте это, принимая антибиотики без показаний. Может случиться так, что пострадает в итоге ваш ребенок, которому антибиотики будут нужны, но его организм будет резистентным к антибактериальным препаратам.
Прием антибиотика не является гарантией того, что бактериальная или вирусная инфекция не даст осложнений. Более того, в некоторых случаях прием антибиотиков может эти осложнения спровоцировать.
Однако это не значит, что от антибиотиков нужно отказаться в принципе. Ни в коем случае. Эти препараты нужны и их использование оправдано, однако только в том случае, когда для этого есть показания.
Любовь Лорингель
Здоровье
Терапевт
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