Что нужно знать об антибиотиках?

«Антибиотик не лечит повышение температуры. Если высокая температура из-за вирусной инфекции, антибиотик не показан. При вирусной инфекции температура может повышаться и пять, и семь дней, а иногда даже больше. Опять же, антибиотик нужен только при бактериальной инфекции», — говорит эксперт

Многие ошибочно полагают, что с помощью антибиотиков можно сбить высокую температуру. На самом деле, это не так.Бывает, что антибиотики назначают для профилактики, на всякий случай. Таким образом доктор или пациент хотят подстраховаться. Это не правильно. И если на этапе приема препарата выяснилось, что антибиотик вам не нужен, пропивать курс до конца не нужно. Прием можно прервать в любой момент.Резистентность (невосприимчивость) к антибиотику может передаваться по наследству. Учитывайте это, принимая антибиотики без показаний. Может случиться так, что пострадает в итоге ваш ребенок, которому антибиотики будут нужны, но его организм будет резистентным к антибактериальным препаратам.Прием антибиотика не является гарантией того, что бактериальная или вирусная инфекция не даст осложнений. Более того, в некоторых случаях прием антибиотиков может эти осложнения спровоцировать.Однако это не значит, что от антибиотиков нужно отказаться в принципе. Ни в коем случае. Эти препараты нужны и их использование оправдано, однако только в том случае, когда для этого есть показания.