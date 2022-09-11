Что нужно знать об антибиотиках?

0 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-3355177/
таблетки

Доктор Любовь Лорингель напомнила, что нужно знать об антибиотиках, прежде чем вы решите принимать их для лечения той или иной болезни. Только факты.

Многие ошибочно полагают, что с помощью антибиотиков можно сбить высокую температуру. На самом деле, это не так.

«Антибиотик не лечит повышение температуры. Если высокая температура из-за вирусной инфекции, антибиотик не показан. При вирусной инфекции температура может повышаться и пять, и семь дней, а иногда даже больше. Опять же, антибиотик нужен только при бактериальной инфекции», — говорит эксперт

Бывает, что антибиотики назначают для профилактики, на всякий случай. Таким образом доктор или пациент хотят подстраховаться. Это не правильно. И если на этапе приема препарата выяснилось, что антибиотик вам не нужен, пропивать курс до конца не нужно. Прием можно прервать в любой момент.

Резистентность (невосприимчивость) к антибиотику может передаваться по наследству. Учитывайте это, принимая антибиотики без показаний. Может случиться так, что пострадает в итоге ваш ребенок, которому антибиотики будут нужны, но его организм будет резистентным к антибактериальным препаратам.

Селин Дион на антибиотиках: концерты отменяются!


Прием антибиотика не является гарантией того, что бактериальная или вирусная инфекция не даст осложнений. Более того, в некоторых случаях прием антибиотиков может эти осложнения спровоцировать.

Потребность в антибиотиках можно определить с помощью анализа крови за полчаса


Однако это не значит, что от антибиотиков нужно отказаться в принципе. Ни в коем случае. Эти препараты нужны и их использование оправдано, однако только в том случае, когда для этого есть показания.
Любовь Лорингель
Любовь Лорингель
Здоровье
Терапевт
Читать MedikForum.ru в
Опасные ошибки при приеме антибиотиков, которые часто допускают: доктор Комаровский
Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях антибиотиков
Популярный антибиотики смертельно опасен для сердечников
Теги : Любовь Лорингель, антибиотики, прием антибиотиков
Лишний вес после родов: что делать?
Что нужно знать об антибиотиках?
О чем расскажет налет на языке?