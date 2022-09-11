Лишний вес после родов: что делать?

«У нас принято есть за двоих во время беременности и грудного вскармливания. Затем возрастные кризисы у ребёнка. В промежутках женщина садится на строгие диеты, срывается. Хорошо, если попадает к грамотному специалисту. Иначе самоистязание диетами продолжается до самой менопаузы», — говорит эксперт.

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассмотрела эту ситуацию с точки зрения изменения гормонального фона и рассказала, как исправить ситуацию.Что происходит с точки зрения гормонов?В период беременности организм матери щедро делится своими ресурсами с будущим ребенком. И если в организме были дефициты, они только обострятся. Все это не самым лучшим образом влияет на процессы обмена вещест.Во время кормления грудью повышается пролактин, эстроген и прогестерон идут вниз. Это уже само по себе способствует появлению лишнего веса.В декрете у многих полностью меняется режим дня и пищевые привычки. Много перекусов, не всегда обоснованных, энергозатрат — мало. Все это дополнительно создает предпосылки к дальнейшему набору массы тела.В данном случае крайне важно вовремя пройти обследование и понять, что происходит с организмом. Вовремя - это через 3-4 недели после родов, когда женщина и ее организм уже пришли в себя после пережитого стресса.Детальный скрининг, выявление дефицитов поможет избежать массы проблем в будущем, и это касается не только набора веса, но и в целом состояния здоровья женщины и ее восстановления после беременности и родов. Нарушения гормонального фона могут стать причиной серьезных заболеваний.