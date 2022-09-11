Лишний вес после родов: что делать?

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беременность

От избыточного веса после родов страдает огромное число женщин. Причем очень часто избавиться от этого веса крайне сложно.

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассмотрела эту ситуацию с точки зрения изменения гормонального фона и рассказала, как исправить ситуацию.

«У нас принято есть за двоих во время беременности и грудного вскармливания. Затем возрастные кризисы у ребёнка. В промежутках женщина садится на строгие диеты, срывается. Хорошо, если попадает к грамотному специалисту. Иначе самоистязание диетами продолжается до самой менопаузы», — говорит эксперт.

Что происходит с точки зрения гормонов?

В период беременности организм матери щедро делится своими ресурсами с будущим ребенком. И если в организме были дефициты, они только обострятся. Все это не самым лучшим образом влияет на процессы обмена вещест.

Во время кормления грудью повышается пролактин, эстроген и прогестерон идут вниз. Это уже само по себе способствует появлению лишнего веса.

В декрете у многих полностью меняется режим дня и пищевые привычки. Много перекусов, не всегда обоснованных, энергозатрат — мало. Все это дополнительно создает предпосылки к дальнейшему набору массы тела.

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В данном случае крайне важно вовремя пройти обследование и понять, что происходит с организмом. Вовремя - это через 3-4 недели после родов, когда женщина и ее организм уже пришли в себя после пережитого стресса.

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Детальный скрининг, выявление дефицитов поможет избежать массы проблем в будущем, и это касается не только набора веса, но и в целом состояния здоровья женщины и ее восстановления после беременности и родов. Нарушения гормонального фона могут стать причиной серьезных заболеваний.
Наталья Либеранская
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Наталья Либеранская, набор веса, беременность
Лишний вес после родов: что делать?
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