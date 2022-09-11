Симптомы, которые свидетельствуют о нарушениях в работе печени и желчного

«С застоем желчи связан еще один симптом — кожный зуд. Он может усиливаться в ночное время, при этом кожа без высыпаний. Это связано с застоем желчи и накоплением билирубина в коже», — говорит эксперт.

«При нарушении процессов детоксикации в печени и плохом оттоке желчи, неотработанные продукты задерживаются в крови и проникают в головной мозг вызывая нейровоспаление и меняя баланс нейромедиаторов».

Если с утра у вас нет аппетита и вы буквально заставляете себя позавтракать — это один из признаков того, в желчном пузыре, скорее всего, есть застой. Из-за этого жирная пища не может перевариться в полной мере. В результате после съеденного жирного вас вообще может подташнивать.Очень часто при сбоях в работе печени и желчного пузыря возникает запор или, наоборот, диарея. Дело в том, что при нормальной работе ЖКТ желчь раздражает слизистую кишечника и «включает» перистальтику. Нет желчи — нет нормальной моторики.Поэтому запоры не всегда лечим слабительными, иногда эффективнее использовать желчегонные препараты.Болезненные ощущения в правом подреберье — один из частых признаков того, что печень нуждается в повышенном внимании. Ведь сама по себе она не болит. Давать неприятные ощущения может спазм желчных протоков. Иногда боль возникает из-за отека или воспалительного процесса в кишечнике в том месте, где выходит желчь.Если вы замечаете за собой частые перемены настроения, раздражительность без причины, тревогу — это также может говорить о том, что есть проблемы с желчным. Казалось бы, какая связь? Самая непосредственная.Более того, из-за роста уровня аммиака и гомоцистеина и их неправильной утилизации (печень не справляется) может возникать туман в голове, ощущение усталости.