Жир действует на нас, как наркотик?

«В ответ на сигнал клетки в стенке кишечника выделяют молекулы-эндоканнабиоиды. Их название неслучайно похоже на „каннабис“. Эндоканнабиоиды воздействуют на нервные рецепторы в кишке, вызывая ощущение счастья и одновременно жуткий голод», — говорит эксперт.

Когда на язык попадает хотя бы капля жира, его рецепторы отправляют сигналы в двенадцатиперстную кишку: готовься переваривать! И сразу запускается невидимая нашему глазу цепочка реакций.В кровь начинают поступать «гормоны голода». От них мозг принимает информацию о том, что организм испытывает голод. Причем не просто голод, а буквально угрожающий жизни.Поэтому когда мы начинаем есть, например, сливки или орешки, нам так трудно остановиться. Нами в этот момент уже управляет целый каскад внутренних химических реакций. Именно поэтому мы так часто переедаем именно жирной пищей.Примерно на этом построена индустрия фаст-фуда, которая успешно эксплуатирует встроенные в нас природой механизмы. Ведь фаст-фуд — это сплошной сахар, соль и жир.Главная беда в том, что вместе с этой едой мы загружаем в себя огромное количество калорий, которые не дадут много энергии, но обязательно отложатся в жировые запасы на боках и вокруг внутренних органов. А это очень плохо влияет на качество и продолжительность нашей жизни.Ученые пришли к выводу: если к возрасту 40 лет у вас между животом и поясницей накопилось 24 см жира, с высокой долей вероятности можно предполагать, что в старости вам грозит деменция.Жиры, безусловно, нужны нашему организму. В частности, из них образуется целый ряд половых гормонов. Однако выбирая жиры, нужно отдавать предпочтение полезным жирам, которые принесут пользу организму, а не только лишние калории.Полезные жиры можно получать из орехов, различных видов растительного масла, жирных сортов рыбы.