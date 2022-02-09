Онколог назвала симптомы опухоли кишки

«"Понос« при непроходимости — жидкая фракция, которая проходит сквозь сужение. Твердая фракция скапливается в кишке. Кишку раздувает от газов и накопившегося кала. Человек жалуется на резкую, нарастающую боль в животе», — предупреждает эксперт.

частые боли и вздутие живота;

тошнота и рвота;

регулярный частый жидкий стул, иногда с кровью;

отсутствие твердого, оформленного стула;

частые, но при этом неудачные позывы к опорожнению;

резкий, неприятный запах кишечного содержимого.

«Раковые клетки могут попасть в брюшину, и все закончится канцероматозом», — подытожила онколог.

Врач пояснила: часто непроходимость кишки может свидетельствовать об угрожающем жизни состоянии, так как может быть вызван появлением опухоли, при разрастании которой просвет органа уменьшается, что мешает прохождению стула.Особенно часто такая проблема распространена среди пожилых людей. Поэтому врач призвала регулярно интересоваться питанием и состоянием их здоровья.Насторожить должны следующие жалобы:При наличии этих признаков затягивать с обследованием нельзя: если дойдет до разрыва кишки, врачи будут вынуждены прибегнуть к экстренной хирургии, которая дает невысокие шансы на выздоровление.