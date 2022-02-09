Онколог назвала симптомы опухоли кишки
Онколог Инна Тулина рассказала, какие симптомы могут указывать на опухоль в кишке.
Врач пояснила: часто непроходимость кишки может свидетельствовать об угрожающем жизни состоянии, так как может быть вызван появлением опухоли, при разрастании которой просвет органа уменьшается, что мешает прохождению стула.
«"Понос« при непроходимости — жидкая фракция, которая проходит сквозь сужение. Твердая фракция скапливается в кишке. Кишку раздувает от газов и накопившегося кала. Человек жалуется на резкую, нарастающую боль в животе», — предупреждает эксперт.
Особенно часто такая проблема распространена среди пожилых людей. Поэтому врач призвала регулярно интересоваться питанием и состоянием их здоровья.
Насторожить должны следующие жалобы:
- частые боли и вздутие живота;
- тошнота и рвота;
- регулярный частый жидкий стул, иногда с кровью;
- отсутствие твердого, оформленного стула;
- частые, но при этом неудачные позывы к опорожнению;
- резкий, неприятный запах кишечного содержимого.
При наличии этих признаков затягивать с обследованием нельзя: если дойдет до разрыва кишки, врачи будут вынуждены прибегнуть к экстренной хирургии, которая дает невысокие шансы на выздоровление.
«Раковые клетки могут попасть в брюшину, и все закончится канцероматозом», — подытожила онколог.
Инна Тулина
Здоровье
Хирург, онколог, колопроктолог, кандидат медицинских наук
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