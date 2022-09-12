Более половины россиян опасаются ковида

ВЦИОМ

Здоровье

Всеросси́йский це́нтр изучения обще́ственного мне́ния, ВЦИО́М (до 1992 года — Всесоюзный) — старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения