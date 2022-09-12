Более половины россиян опасаются ковида
Страх перед заражением коронавирусом испытывают 55% граждан России. Таковы данные свежего социологического опроса, проведённого ВЦИОМ.
Социологи из ВЦИОМ установили в августе, что 55% россиян опасаются заразится COVID-19. Они также испытывают страх перед тем, что эта болезнь появится у их родных и друзей. Отметим, что данный показатель по сравнению с июлем нынешнего года увеличился на 8%, что частично совпадает с ростом заболеваемости. Но он не является максимальным за весь период проведения таких социологических исследований.
Несмотря на то, что по некоторым данным, в России от последствий коронавируса скончалось более полутора млн человек (если учесть избыточную смертность по РОССТАТу), самый большой процент боящихся коронавируса был зарегистрирован осенью прошлого года и составил 65%. А уже в марте 2022 этот показатель упал до 44% и достиг минимума. Подобное легкомысленное отношение россиян к коронавирусу частично и объясняет столь значительную смертность в нашей стране. Россияне крайне неохотно вакцинируются, ревакцинируются, носят маски или соблюдают социальную дистанцию. Многие считают, что коронавирус никак не может вызвать тяжёлые последствия именно в их организме, и реанимация или смерть от коронавируса - это удел кого-то другого.
Кроме того, в марте нынешнего года у граждан нашей страны были и другие более значительные поводы для тревог и волнений, связанные с изменениями геополитической обстановки в стране и в мире. При этом сильный страх перед заражением коронавирусом в августе испытывали только 7% россиян, а с марта по июль лишь 5% - это абсолютный минимум за весь период подобных исследований. В феврале данная цифра достигала 10%, она совпадала с очередной волной коронавируса. При этом 20% россиян убеждены, что они сами и их близкие коронавирусом не заболеют. В июне таких было 26%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
ВЦИОМ
Здоровье
Всеросси́йский це́нтр изучения обще́ственного мне́ния, ВЦИО́М (до 1992 года — Всесоюзный) — старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения
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