Оспу обезьян россияне боятся не так сильно
COVID-19, по мнению россиян, является намного более опасным заболеванием, чем оспа обезьян. Таковы итоги социологического опроса, проведённого экспертами ВЦИОМ.
Менее тысячи человек на нашей планете стали жертвами оспы обезьян, которая вяло распространяется в некоторых странах мира. По согласованному мнению большинства эпидемиологов и вирусологов, эта болезнь не в состоянии спровоцировать такие же массовые вспышки, как коронавирусная инфекция, поскольку преимущественный способ заражения это контактный путь. Именно поэтому профилактикой оспы обезьян занимаются в таких местах с неоднозначной репутацией, как гей-клубы и гей-сауны. Эксперты внимательно следят за развитием ситуации, а внимания этой болезни в СМИ уделяется достаточно.
Но подавляющее большинство граждан России не считают оспу обезьян более опасной болезнью, чем коронавирусная инфекция, как показал социологический опрос. 70% респондентов полагают, что она не вызовет такой же мощной вспышки, как коронавирус, 4% то с тревогой ожидают, что заболеваемость оспой со временем превзойдёт масштабы коронавируса, 9% убеждены, что эти пандемии будут сопоставимы по масштабам, а 17% ничего не смогли сказать по этому поводу.
Социологи опросили россиян по телефону, на вопросы ответили около 1 600 граждан страны от 18 лет и старше. Это была случайная выборка, которая позволяла соблюсти репрезентативность. С вероятностью в 95% погрешность этого социологического опроса не превышает 2,5%, а значит, получена относительно объективная картина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
ВЦИОМ
Медицина
Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИО́М (до 1992 года — Всесоюзный) — старейшая российская исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения
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