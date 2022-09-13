Какую пользу организму человека приносит чувство страха?

«Вы слышали когда-нибудь про болезнь Урбаха-Вите? Она поражает миндалевидное тело мозга человека — тот участок, который играет ключевую роль в рождении эмоций, и в первую очередь — чувства страха», — говорит специалист.

Благодаря страху, у нас есть другое чувство — самосохранения, которое позволяет нам адекватно оценивать возможные риски и должным образом на них реагировать.Люди, страдающие от этой патологии, не просто бесстрашные. Они не могут объективно оценивать угрожающие их жизни и здоровью риски, опасности. И из-за этого в большинстве случаев эти люди не могут предотвратить эти опасности и избежать их.Ученые называют страх одной из основополагающих эмоций человека, благодаря которой мы избегаем множества обстоятельств, способных нам навредить, лишить здоровья, а иногда и жизни.Полное бесстрашие было бы губительно для человека, потому что оно отключает чувство самосохранения. Человек, не имеющий страха, проживает очень короткую жизнь, не обладая навыками и опытом общения с внешним миром и его угрозами.