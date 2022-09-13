Как справиться с осенней хандрой
К доктору Мартину Скарру обратился пациент, который каждую осень испытывает упадок настроения. Он мечтает поскорее перескочить в зиму и спрашивает о том, как бороться с сезонным аффективным расстройством.
Большинство людей, страдающих от этого расстройства, ощущают ухудшение настроения зимой, но это также может происходить осенью, весной или летом. Точная причина расстройства неизвестна, но считается, что оно связано с нарушениями циркадных ритмов - наших внутренних биологических часов, которые регулируют циклы сна и пробуждения. Также возможны изменения в сетчатке - светочувствительных клетках в задней части глаза.
Эти клетки передают сообщения в области мозга, участвующие в регулировании настроения, которые и вырабатывают гормоны счастья вроде серотонина. Теория состоит в том, что при сезонном аффективном расстройстве сетчатка людей не так чувствительна к свету, из-за чего возникает дефицит гормонов. Наконец, расстройства может быть связано с нехваткой мелатонина, который выделяется в ответ на дневной свет.
Существует ряд способов лечения расстройства. К примеру, светотерапия или искусственные источники света, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Перед ними нужно садиться на 30-60 минут каждое утро. Желательно, чтобы это были устройство с мощностью от 10 000 люкс. Правильные привычки перед погружением в сон тоже имеет значение. Надо ложиться спать и вставать в одно и то же время для регулирования выработки мелатонина. Если всё это не помогает, обращайтесь за когнитивно-поведенческой терапией к опытному психотерапевту, а в самых крайних случаях к антидепрессантам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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