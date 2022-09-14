Висцеральный массаж: что это такое и кому он подойдет?

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массаж

Врач-терапевт Гульнара Мазитова рассказала об особенностях висцерального массажа: кому показана эта процедура и какого эффекта от нее ожидать?

Висцеральный массаж направлен в первую очередь на проработку висцерального жира (расположен в районе живота между внутренними органами).

«Такой массаж подойдет пациентам с „вялым“ кишечником, с дисплазией СТ, с пупочной грыжей, а также женщинам с диастазом и тем, кто хочет улучшить эстетический вид своего живота», — говорит доктор.

Висцеральный массаж помогает «включить» мышцы брюшного пресса, убирая дисбаланс в этой зоне. Под воздействием такой массажной практики значительно улучшиться эластичность тканей на животе, и если у человека есть диастаз или грыжа, то такой воздействие пойдет только на пользу.

Также висцеральный массаж активизирует лимфодренаж в тканях, помогая убрать лишнюю жидкость из живота и избавиться от отечности в этой зоне.

Делать висцеральный массаж можно самостоятельно. Техника выполнения очень простая: нужно захватить как можно более толстую складку кожи на животе (вертикальную) и перекатывать ее руками по часовой стрелке.

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Желательно сделать несколько кругов. Начинать можно с пяти. Тянем кожу по направлению от боков к пупку.

Кому массаж может пойти не на пользу, а во вред?


Важно: такой массаж не стоит делать во время месячных, сразу после еды, а также если есть выраженные болезненные ощущения в животе.
Гульнара Мазитова
Гульнара Мазитова
Здоровье
Терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : Гульнара Мазитова, висцеральный массаж, массаж живота
Висцеральный массаж: что это такое и кому он подойдет?
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