Висцеральный массаж: что это такое и кому он подойдет?

«Такой массаж подойдет пациентам с „вялым“ кишечником, с дисплазией СТ, с пупочной грыжей, а также женщинам с диастазом и тем, кто хочет улучшить эстетический вид своего живота», — говорит доктор.

Висцеральный массаж направлен в первую очередь на проработку висцерального жира (расположен в районе живота между внутренними органами).Висцеральный массаж помогает «включить» мышцы брюшного пресса, убирая дисбаланс в этой зоне. Под воздействием такой массажной практики значительно улучшиться эластичность тканей на животе, и если у человека есть диастаз или грыжа, то такой воздействие пойдет только на пользу.Также висцеральный массаж активизирует лимфодренаж в тканях, помогая убрать лишнюю жидкость из живота и избавиться от отечности в этой зоне.Делать висцеральный массаж можно самостоятельно. Техника выполнения очень простая: нужно захватить как можно более толстую складку кожи на животе (вертикальную) и перекатывать ее руками по часовой стрелке.Желательно сделать несколько кругов. Начинать можно с пяти. Тянем кожу по направлению от боков к пупку.Важно: такой массаж не стоит делать во время месячных, сразу после еды, а также если есть выраженные болезненные ощущения в животе.