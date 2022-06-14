Эксперт объяснил, чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться

«Особенность висцерального жира заключается в том, что он откладывается внутри серозной оболочки, которой покрыты все полости нашего организма. Это резервное питание нашего организма, запасы энергии в виде жировой ткани», — говорит эксперт.

В нашем теле есть два вида жира — подкожный и висцеральный. Первый, как несложно догадаться, концентрируется под кожей, часто в районе бедер и живота. Висцеральный в этом смысле гораздо более коварный. Он скрывается гораздо глубже, окружает наши внутренние органы.Допустимая концентрация висцерального жира — не более 15% от общей массы жировой ткани в вашем организме. Понять, есть ли у вас лишний висцеральный жир достаточно просто, и сделать это можно даже на глаз.При избыточном его скоплении начинает расти и выпирать вперед живот, в результате возникает диспропорция.Основная причина появления висцерального жира — неправильное, несбалансированное питание, нехватка физической активности. Причем произойти это может в любом возрасте.Нежелателен висцеральный жир не только с эстетической точки зрения. Это и нагрузка на ноги, а значит риск варикозного расширения вен.Нагрузкам подвергается и сердце, повышается риск инфаркта и других патологий.Сбивается гормональный фон, происходит нарушение обмена веществ, развивается инсулинорезистентность. А это прямой путь к сахарному диабету, атеросклерозу и ожирению.