Диетолог разрушила ошибочное мнение о приеме лецитина

«Основная функция лецитина — это стабилизации клеточных мембран, ведь все мембраны состоят из фосфолипидов (лецитин). Но чтобы восстановить клеточную мембрану, недостаточно принимать только лецитин, он просто может вам не подойти на клеточном уровне», — отмечает специалист.

Врач диетолог-гастроэнтеролог Яна Прудникова рассказала, для чего на самом деле нужно принимать лецитин и какой эффект оказывает этот препарат.Если это случится и лецитин действительно не подойдет клеткам (как нескладывающиеся пазлы), то профилактика может обернуться ухудшением состояния здоровья. Часто на этой почве возникают аллергические реакции, кандидоз, нейровоспаление и даже психоз!Поэтому высокими дозировками лецитина в любом случае «баловаться» не стоит. Безопасной считается доза от 500 мг до 2000 мг. Более высокие дозы могут спровоцировать внутреннее воспаление.Если передозировка уже случилась, немного нейтрализовать воспаление можно с помощью приема оротата лития, витамина Е, эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты. Но прием этих препаратов нужно обязательно согласовать с лечащим врачом, чтобы еще более не усугубить ситуацию.