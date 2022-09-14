Ради лечения геморроя мужчина засунул в анус шар
51-летний мужчина провёл целых два дня с пластиковым шаром в анальном отверстии, который он поместил туда в целях лечения геморроя. Это произошло в одном из городов Иордании.
В один из иорданских госпиталей обратился51-летний мужчина, которые признался врачам, что погрузил себе в анальное отверстие пластиковый шар размером с теннисный мячик. При этом он явился в сопровождении своей жены, признавшись также, что этот инородный предмет был помещён в прямую кишку для лечения геморроидальных узлов. Однако, когда врачи извлекли наружу шар диаметром 7 на 7 см, то после тщательного осмотра не нашли у мужчины никаких признаков геморроя.
Описывая этот случай в медицинском журнале, медики рассказали, что сам пациент пытался извлечь шар наружу с помощью отвёртки и чайной ложки, но все эти попытки лишь усугубили ситуацию, и шар продвинулся вглубь еще дальше. Кстати, первоначальные усилия врачей по извлечению этого инородного объекта в больнице тоже не увенчались успехом.
Вначале мужчину положили на спину, его ноги подняли в воздух, и хирург воспользовался достаточным количеством смазки для того, чтобы извлечь шар рукой в перчатке. Однако это не вышло, и несчастному пришлось разрезать живот для удаления шара. Но и данная попытка не привела к успеху. И лишь третий вариант, которые подразумевал разделение шара на три небольшие части посредством электрической дрели, введённой прямо в анус с помощью расширителя, позволила-таки медикам вытащить шарик наружу с минимальными повреждениями для органов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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