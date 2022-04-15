Мужчина засунул шнур от наушников в пенис
34-летний житель Индонезии поместил 80-сантиметровый шнур от наушников себе в половой член во время мастурбации. Однако этот инородный предмет проник внутрь организма и застрял в мочевом пузыре.
С какими только удивительными случаями не сталкиваются врачи, которые лечат пациентов, желающих разнообразить свои интимные удовольствия. В одном из научных журналов сообщается история 34-летнего жителя Индонезии, который был доставлен в больницу с жалобами на резкие боли в области мочевого пузыря и уретры. Оказалась, что этот изобретательный индонезиец поместил 80-сантиметровый шнур от наушников себе в мочеиспускательный канал, чтобы получить более острые ощущения во время мастурбации.
Однако в какой-то момент этот мужчина не удержал кончик шнура, и его буквально засосало внутрь. Мужчина откровенно признался хирургам, что практиковал подобную технику мастурбации по 5 раз в неделю, но всегда успевал схватить шнур, однако в этот раз не вышло. В результате, у него появились очень сильные боли при мочеиспускании.
Рентгенологическое исследование показало, что шнур застрял в области мочевого пузыря. К счастью, этот инородный предмет не присоединился к стенке мочевого пузыря, так что хирургам не пришлось проводить полноценную полостную операцию. Они успешно подцепили этот шнур толщиной в 3 мм щипцами, а затем извлекли наружу. Если бы это не сделали оперативно, шнур мог бы проделать отверстие в мочевом пузыре, так что без тяжелой операции было бы уже не обойтись. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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