«Мозаичные» белые пятна в зрении говорят о глазной мигрени: что это за явление?

«Если ваше зрение ухудшилось внезапно, важно срочно обратиться к окулисту или врачу, особенно если это произошло впервые», - поделилась советом Меликян.

О явлении глазной мигрени порталу «МедикФорум» рассказала офтальмолог Ирина Меликян. Она заметила, что большинстве случаев глазной мигрени поражаются оба глаза, хотя часто более серьезно страдает один глаз.Обычно зрение становится размытым или тусклым, у некоторых людей возникают вспышки белого света или мозаичные пустые пятна. Подобная потеря зрения обычно длится от 10 до 20 минут, после чего оно постепенно возвращается. Как правило, эти симптомы сопровождаются головными болями.Причины глазной мигрени до конца не изучены, но считается, что она возникает, когда приток крови к глазу ограничивается из-за внезапного сужения кровеносных сосудов. Когда сосуды расслабляются, нормальный кровоток возвращается, и патологические симптомы исчезают.По словам офтальмолога, симптомы глазной мигрени могут быть вызваны целым рядом повседневных действий, включая физические нагрузки, курение, наклоны тела. стресс, высокое кровяное давление, низкий уровень сахара в крови.Явление глазной мигрени чаще встречается у людей старше 40 лет, женщин и тех, кто в силу наследственности бывает склонен к мигреням, головным болям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки во рту указывают на «что-то серьезное», включая рак.