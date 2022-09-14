Знаки во рту, которые указывают на «что-то серьезное»: возможен рак
Одной из распространенных проблем во рту является изъязвление: если язвы не проходят через несколько дней, это может говорить, что происходит что-то серьезное.
Появление язв во рту может объясняться многими причинами: например, они могут быть вызваны какой-либо травмой, укусами во рту или повреждениями от еды, а также гормональными изменениями, дефицитом витамина B12.
«Язвы во рту обычно можно лечить дома, и они должны заживать через семь-десять дней. Язвы, которые длятся дольше, могут быть признаком чего-то более серьезного, что требует медицинской проверки», - цитирует Express Health слова стоматолога Сьюзи Ллойд.
По словам специалиста, стойкое изъязвление может говорить о вирусе простого герпеса или о развитии системного заболевания – например, эрозивного красного плоского лишая или пемфигоида. Кроме того, существует явление рецидивирующих афтозных язв, которые быстро заживают, но склонны часто повторяться с перерывами и бывают связаны с дефицитом питания, стрессом, менструальными циклами у женщин.
«Изъязвление, которое не зажило через две недели, может быть признаком чего-то более серьезного, например, рака полости рта», - сказала доктор Ллойд.
При таком длительном изъязвлении, подчеркнула она, важно поговорить со стоматологом, который может направить к специалисту для дальнейшего обследования.
Эксперт напомнила, что рак ротовой полости может развиваться на поверхности языка, внутренней стороне щек, нёбе, губах или деснах. Также опухоли могут развиваться в железах, вырабатывающих слюну, и в миндалинах в задней части рта, а также в глотке.
Общая картина симптомов злокачественного процесса во рту выглядит следующим образом.
- Болезненные язвы, которые не заживают в течение нескольких недель.
- Необъяснимые стойкие уплотнения во рту или на шее.
- Необъяснимое расшатывание зубов или лунок, которые не заживают после удаления.
- Необъяснимое стойкое онемение или странное ощущение на губе или языке.
- Белые или красные пятна на слизистой оболочке рта или на языке.
- Изменения в речи, такие как шепелявость.
Оставить комментарий