Знаки во рту, которые указывают на «что-то серьезное»: возможен рак

«Язвы во рту обычно можно лечить дома, и они должны заживать через семь-десять дней. Язвы, которые длятся дольше, могут быть признаком чего-то более серьезного, что требует медицинской проверки», - цитирует Express Health слова стоматолога Сьюзи Ллойд.

«Изъязвление, которое не зажило через две недели, может быть признаком чего-то более серьезного, например, рака полости рта», - сказала доктор Ллойд.

Болезненные язвы, которые не заживают в течение нескольких недель.

Необъяснимые стойкие уплотнения во рту или на шее.

Необъяснимое расшатывание зубов или лунок, которые не заживают после удаления.

Необъяснимое стойкое онемение или странное ощущение на губе или языке.

Белые или красные пятна на слизистой оболочке рта или на языке.

Изменения в речи, такие как шепелявость.