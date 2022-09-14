Большинство детей не может вызвать скорую
Исследование показало, что 91% детей младшего школьного возраста не знает, как вызвать скорую. Оно проводилось на территории США.
В Америке популярны истории о том, как маленькие дети спасают жизни своим родителям или младшим братьям и сёстрам, находящимся в беспомощном состоянии из-за травм или каких-то приступов, позвонив в скорую помощь. Однако проведенное Американской академией педиатрии исследование показало, что 91% детей младшего школьного возраста не знают, как вызывать врачей или парамедиков. Они не в курсе, как и куда звонить, и не понимают, когда ситуация становится чрезвычайной, когда медлить с вызовом скорой нельзя.
Детей провели через симуляцию, при которой взрослый человек начинал задыхаться. При этом рядом на столе лежал мобильный телефон, а в другой комнате наготове пребывал диспетчер, чтобы принять вызов и проанализировать, способен ли ребёнок внятно рассказать о чрезвычайной ситуации по хорошо известному телефону 911. Результаты могут заставить некоторых родителей переосмыслить воспитание детей, и особенно то, как учить их реагировать в опасных для жизни ситуациях.
Менее 50% посещавших детский сад и первые классы школы малышей вообще посчитали удушье взрослого чрезвычайной ситуацией. И ни один (!) не смог успешно позвонить по 911. Среди учащихся вторых и третьих классов опасность ситуации распознали 80%, но только 16% из них всё-таки дозвонились до оператора скорой и рассказали о происходящем. Один из мощных барьеров при вызове экстренной службы привычка людей блокировать свои мобильные телефоны паролем. Дети не в состоянии их включить, они не догадываются, что экстренные звонки можно совершать даже с заблокированного телефона. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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