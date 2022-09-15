Какие болезни может спровоцировать неправильный уход за зубами и ротовой полостью?

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чистить зубы

А вы знали, что самый обычный кариес может стать причиной не только пульпита, но и гайморита? О том, как состояние зубов влияет на здоровье всего организма, рассказала стоматолог Юлия Беговаткина.

Пульпит, периодонтит, АИТ, отиты и синуситы, а еще заболевания щитовидной железы — весь этот «букет» может появиться в вашей жизни по одной причине: если вы неправильно ухаживаете за зубами и полостью рта.

«Обычный кариес может вызвать пульпит, периодонтит, а после и гайморит. Поэтому постоянные заболевания ЛОР-органов могут быть следствием заболевания зубов», — отмечает эксперт.

Что же делать, чтобы предотвратить эти неприятные, нежелательные последствия? Первым делом, учимся правильно чистить зубы. 

Ухаживать за зубами нужно, как минимум, два раза в день — утром и вечером. Выбирая зубную щетку, отдавайте предпочтение мягкой — она лучше справится с удалением «мусора» с поверхности зубов.

Важно не только правильно выбрать щетку, но и уметь ею пользоваться. Движения должны быть не просто по траектории «вверх-вниз», а как бы выметающими. Представьте, что вы не просто чистите зубы, а делаете генеральную уборку в ротовой полости. Наводим порядки не только там, где видно, но и с тыльной стороны зубов тоже!

Обязательно хорошо вычищаем жевательные поверхности, для этого используем горизонтальные движения.

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По возможности, всегда после еду используйте ирригатор — крайне эффективная и полезная вещь.

Неправильный уход за зубами может вызвать импотенцию


Если вы правша, чистите зубы левой рукой, если левша — то правой. Вашим зубам все равно, а вот мозгу такая «разминка» очень понравится и пойдет на пользу.
Юлия Беговаткина
Юлия Беговаткина
Здоровье
Стоматолог
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Теги : Юлия Беговаткина, чистка зубов, уход за ротовой полостью
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