Как образ жизни влияет на наш мозг?

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мозг

Невролог Ксения Овсянникова рассказала, как образ жизни влияет на состояние нашего мозга и что можно сделать для профилактики деменции.

Стоит отметить, что на состояние нашего мозга влияет не только возраст, но и масса других факторов. Многие люди столкнулись с ухудшениями после перенесенного коронавируса. 

«Чувство „тумана“ в голове, нарушения памяти, повышенная утомляемость. Вот перечень самых часто встречающихся жалоб. И если у молодых эти проявления часто протекают в рамках тревожных расстройств, то пожилые люди требуют более пристального внимания», — говорит эксперт.

Возраст и деменция, естественно, только усугубляют ситуацию. Поэтому сегодня профилактика возрастных когнитивных нарушений важна, как никогда.

Есть факторы, на которые мы не можем влиять: глубокая старость, наследственность, травмы мозга... Но есть ситуации, на которые влиять можно и нужно.

К таким факторам относится ожирение (контролируйте массу тела), сахарный диабет (корректируется питанием), гиподинамия (не допускайте скачков давления), низкий уровень умственной активности (мозг тоже нуждается в тренировках), повышенный холестерин, курение и другие вредные привычки.

На все выше перечисленные факторы риска можно реально влиять. Эксперт делится конкретными рекомендациями. В борьбе с повышенным давлением помогут умеренные физические нагрузки, силовые тренировки. 

В питании лучше отдать предпочтение средиземноморской диете (много свежих овощей, рыба и морепродукты, кисломолочные изделия, оливковое масло).

Исследование: образ жизни на рак не влияет


И обязательно когнитивные тренировки в любом возрасте. Это зарядка для мозга - упражнения на тренировки внимания, памяти, усвоение новой информации, выстраивание новых нейронных связей.

Исследование: здоровый образ жизни улучшает работу мозга

Ксения Овсянникова
Ксения Овсянникова
Здоровье
Невролог
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