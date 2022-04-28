Ученые: йога помогает предотвратить деменцию

потеря памяти;

спутанность сознания;

паранойя;

неадекватное поведение;

ухудшение физического состояния (проблемы со стоянием или ходьбой).

«Когда люди думают о йоге, они представляют себе растяжку в различных позах и мало кто задумывается о преимуществах для мозга, — рассказывает Дорин Купер, сертифицированный инструктор по йоге и тренер по здоровому образу жизни. — Йога уменьшает стресс и воспаление, а также повышает сопротивляемость потерянному или поврежденному генетическому материалу, делая мозг более здоровым».