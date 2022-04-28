Ученые: йога помогает предотвратить деменцию
Термин деменция относится к целому ряду заболеваний. Наиболее известными из них являются: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви и болезнь Гентингтона. Их объединяют общие симптомы:
- потеря памяти;
- спутанность сознания;
- паранойя;
- неадекватное поведение;
- ухудшение физического состояния (проблемы со стоянием или ходьбой).
Йогу давно рекомендуют как практику, которая помогает сократить беспокойство, улучшить ментальное состояние и сжечь лишние калории. Теперь новое исследование показало, что йога может оказывать влияние на когнитивное здоровье.
«Когда люди думают о йоге, они представляют себе растяжку в различных позах и мало кто задумывается о преимуществах для мозга, — рассказывает Дорин Купер, сертифицированный инструктор по йоге и тренер по здоровому образу жизни. — Йога уменьшает стресс и воспаление, а также повышает сопротивляемость потерянному или поврежденному генетическому материалу, делая мозг более здоровым».
Исследования с использованием МРТ и других методов визуализации показывают, как йога влияет на мозг. Ученые установили, что люди, которые регулярно занимались йогой, имели более толстую кору головного мозга и гиппокамп по сравнению с теми, кто не практиковал такую физическую активность. Эти области мозга, как правило, сжимаются с возрастом, но у пожилых людей, занимающихся йогой, наблюдается меньшее уменьшение. Это говорит о том, что йога может противодействовать возрастному снижению памяти и других когнитивных навыков.
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Дорин Купер
Здоровье
Сертифицированный инструктор по йоге и тренер по здоровому образу жизни
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