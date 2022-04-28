Ученые: йога помогает предотвратить деменцию

0 Фото: pexels.com
Йога снижает риск деменции

Термин деменция относится к целому ряду заболеваний. Наиболее известными из них являются: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви и болезнь Гентингтона. Их объединяют общие симптомы:
  • потеря памяти;
  • спутанность сознания;
  • паранойя;
  • неадекватное поведение;
  • ухудшение физического состояния (проблемы со стоянием или ходьбой).
Причиной этих негативных последствий является потеря или повреждение нервных клеток и их связей в головном мозге. Наиболее распространенные формы деменции необратимы и для них имеются дополнительные факторы риска. Чаще всего негативно влияет возраст, семейный анамнез и болезни сердца. Однако даже при такой истории можно помочь себе и снизить вероятность снижения когнитивных функций. Для этого можно заняться йогой.

Йогу давно рекомендуют как практику, которая помогает сократить беспокойство, улучшить ментальное состояние и сжечь лишние калории. Теперь новое исследование показало, что йога может оказывать влияние на когнитивное здоровье.

«Когда люди думают о йоге, они представляют себе растяжку в различных позах и мало кто задумывается о преимуществах для мозга, — рассказывает Дорин Купер, сертифицированный инструктор по йоге и тренер по здоровому образу жизни. — Йога уменьшает стресс и воспаление, а также повышает сопротивляемость потерянному или поврежденному генетическому материалу, делая мозг более здоровым».

Исследования с использованием МРТ и других методов визуализации показывают, как йога влияет на мозг. Ученые установили, что люди, которые регулярно занимались йогой, имели более толстую кору головного мозга и гиппокамп по сравнению с теми, кто не практиковал такую физическую активность. Эти области мозга, как правило, сжимаются с возрастом, но у пожилых людей, занимающихся йогой, наблюдается меньшее уменьшение. Это говорит о том, что йога может противодействовать возрастному снижению памяти и других когнитивных навыков.

Ранее специалисты рассказали, как женщинам стоит справляться с детскими травмами.
Дорин Купер
Дорин Купер
Здоровье
Сертифицированный инструктор по йоге и тренер по здоровому образу жизни
Теги : йога, деменция, когнитивные способности