Витамины для мозга: что принимать для профилактики когнитивных расстройств?

«Однако критически важным в энергообеспечении клеток мозга является обмен витаминов группы В (В1, В6, В9, В12). Особое значение в плане возникновения когнитивных нарушений имеет витамин В12, фолиевой кислоты», — говорит эксперт.

Чтобы нервная система как можно дольше оставалась максимально активной, важно учитывать целый ряд факторов. Играет роль не отдельный витамин, а образ жизни в целом.Получать витамин В12 наш организм может только из источников животного происхождения: это мясо, печень, яйца, молочные изделия… Именно поэтому в группу риска первыми попадают вегетарианцы.В растительных продуктах этот нутриент тоже можно встретить, но, увы, в той форме, которую человек усвоить не может. Например, модная и популярная нынче спирулина действительно содержит витамин В12, но эффект нулевой — он не усваивается.Еще один важный момент. Даже если вы насытили свой рацион источниками витамина В12, чтобы он хорошо усвоился, нужно еще одно условие — достаточное поступление белка.Какими симптомами проявляется дефицит витамина В12 в организме? Часто это когнитивные нарушения, депрессивные состояния. Однако могут быть симптомы и другого характера: импотенция, частые позывы в туалет.При нехватке фолиевой кислоты страдает не только мозг, но и значительно увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.