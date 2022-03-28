Врач перечислила наиболее важные витамины для мужчин

«Дело не в возрасте. Дело в снижении мужского гормона тестостерона. Его выработку, а также общее здоровье мужчины можно поддержать витаминами и минералами», — говорит специалист.

Многие представители сильного пола уже с 30 лет начинают сталкиваться со снижением работоспособности, активности и выносливости; появляются различные патологии сердечно-сосудистой системы.Какие же витамины крайне важно принимать мужчинам? Один из самых главных нутриентов — это витамин С. Он имеет огромное значение для сохранения мужского здоровья и качественных характеристик семенной жидкости.Не менее важный компонент уже из разряда минералов — цинк. Этот элемент несет ответственность за сохранение генетического материала.На фертильность мужчины (способность к оплодотворению) прямое влияние оказывает витамин Е. Одной из причин мужского бесплодия может стать дефицит селена, поэтому так важно восполнять его недостаток.Также не помешает добавить в витаминное «меню» мужчины магний (природный антидепрессант и успокоительное средство для поддержания нервной системы), витамин D (сокращает риски роста опухолевых клеток предстательной железы), йод (ключевой элемент для полноценной работы щитовидной железы).