Новое лекарство успокоило экзему у детей

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Новое лекарство успокоило экзему у детей

Сотни тысяч российских детей, страдающих экземой в средней или тяжелой форме, могут добиться существенного улучшения их состояния. Эксперименты показали, что инъекции успокаивающего иммунную систему лекарства творят настоящие чудеса. 

Учёные из Северо-Западного университета в Иллинойсе установили, что моноклональное антитело дупилумаб, которое реализуется под торговой маркой дупиксент, снижает проявление экземы не менее чем на 75% у половины детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Это успокаивающее иммунитет лекарство вводили раз в месяц в течение 16 недель. В исследовании приняли участие 162 дошкольника, прошла третья клиническая фаза испытания препарата, которая уже привела к тому, что его одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). 

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В конце прошлого года лекарство лицензировали в FDA для лечения экземы среди старших возрастных групп детей. Отметим, что стоимость этого препарата в США более $2 000 в месяц. И сейчас эксперты называют выход данного лекарства целой вехой для тех, кто безуспешно испытал все возможные методы лечения. 

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Тяжёлая форма экземы, приводящая к сухости и потрескиванию, зуду, покраснению и воспалению на больших участках тела обычно лечится за счёт стероидов, подавляющих иммунную систему. Но многие врачи отказываются от их назначения из-за риска побочных эффектов, включая появление синяков, прыщей, пурпур или разрыва мелких кровеносных сосудов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Северо-Западный университет

Здоровье

частный исследовательский университет в Эванстоне, штат Иллинойс. Основанный в 1851 году

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