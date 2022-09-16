Риск мигрени зависит от веса
Новое исследование обнаружило связь между весом человека и риском развития у него мигрени. Чем выше индекс массы тела, тем более высокая опасность мигрени.
Исследователи из медицинского центра MemorialCare Orange Coast доказали, что вероятность мигрени зависит от индекса массы тела. При этом в группе риска как люди с максимально высоким показателем индекса, так и с низким. То есть и дефицит веса, и ожирение увеличивают опасность мигрени. А эта информация может рассказать 10% людей на нашей планете, страдающим от мигрени, об одной из причин данного расстройства. Отметим, что от мигрени страдает 17% всех женщин и 6% мужчин.
Мигрень не похожа на обычные головные боли, она провоцирует сильные пульсирующие болевые ощущения, которые могут сохраняться до 72 часов. Помимо этого, отмечаются и другие симптомы вроде повышенной чувствительности к свету или звуку, тошноты, рвоты и нарушений зрения. В последнем случае говорится о мигрени с аурой. Учёные провели метаанализ 41 наблюдательного исследования, затонувшего почти 800 000 человек.
Связь между массой тела и мигренью прослеживалась только при мигренях. При этом получены ограниченной доказательства существования такой связи. Хотя результаты исследования интересны, само оно имело некоторые ограничения. В частности, его авторы не выяснили, почему вес человека может вообще чисто теоретически влиять на мигрень. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
MemorialCare Orange Coast
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