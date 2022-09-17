Как восстановить ослабленный иммунитет ребенка?

«Во-первых, нужно понять, в чем причина болезней. Иммунная система состоит из нескольких органов, каждый из которых играет важную роль в ее функционировании. Если иммунитет слабый, значит, один или несколько органов не справляются со своими задачами», — говорит специалист.

Как понять, что иммунитет ребенка ослаблен и нуждается в подзарядке? Один из главных признаков — ребенок часто болеет. Часто — это каждый сезон. Что делать в такой ситуации?Начать доктор рекомендует с обследования и сдачи анализов. Это поможет более точно выяснить, в чем же проблема. А уже после этого начинаем лечить. Вслепую не лечим.Очень часто болезни появляются на фоне очень простых факторов, которыми мы прибегаем в повседневной жизни: режим сна, накопленная усталость, несбалансированный рацион, дефицит витаминов и минералов, хронический стресс… Соответственно, устраняем перечисленные факторы, и иммунная система автоматически становится более крепкой.То есть мало дать ребенку какую-то конкретную пилюлю или витаминку. Чаще всего нужно полностью пересмотреть и перестроить его образ жизни.Родителей это тоже, как правило, касается. Потому что ребенок живет по общим правилам семьи. А это значит, что у родителей иммунитет, скорее всего, тоже хромает.