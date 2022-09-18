Эксперт рассказала о правилах питания для женщин в климаксе

«Очень важно потреблять достаточное количество белка. Как показывает моя практика, очень многие женщины недоедают именно этот нутриент систематически, что также очень негативно сказывается на здоровье», — говорит эксперт.

Прежде всего, чтобы худеть в климаксе правильно, необходимо есть. Недопустим отказ от приемов пищи, исключение большинства нормальных продуктов из своего рациона, потому что это неизбежно приведет к нарушению важных процессов в организме. И вы не только не получите ожидаемого результата, а сделаете только уже.Второе правило — питание должно быть сбалансированным. Оно не должно состоять преимущественно из жиров, или преимущественно из белков, или только из углеводов. Примерно треть должна приходится на каждый нутриент от общего объема.Обязательно следите за тем, чтобы в вашем питании содержалось достаточное количество клетчатки. Это зелень, некрохмалистые овощи — эти продукты содержат много важных химических элементов, важную для нормальной микрофлоры и работы кишечника клетчатку и именно эти продукты создают объем вашего питания.Необходимо отказаться от «мусорной» еды, которая не содержит ничего полезного (ни белков, ни хороших жиров). Это фаст-фуд, газировки и многочисленные сладости, которыми любят необдуманно полакомиться многие женщины.И также очень важно следить за состояние своего здоровья, поскольку у каждой женщины есть свои особенности, которые вынуждают нас вносить коррективы именно в ее питание.