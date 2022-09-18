Диетолог рассказала о двояком влиянии кофе на наш организм

«В 2016 году ВОЗ исключила кофе из списка потенциальных канцерогенов. Но важно учитывать, что могут быть и отрицательные: ухудшение сна, нервозность, изжога, ощущение сердцебиения, повышение холестерина при избыточном употреблении кофе», — говорит доктор.

Кофе действительно не так вреден, как думают некоторые. Более того, он может быть даже полезным. Уже доказано, что кофе уменьшает риски возникновения патологий сосудов и сердца, помогает предупредить приобретенный сахарный диабет, рак печени и даже болезнь Паркинсона.То есть главное соблюдать дозировки и не злоупотреблять количеством. Здоровый человек может спокойно позволить себе 400 мг кофеина в день. Это примерно 3-5 чашек кофе.При этом беременным женщинам эту дозу необходимо сократить вдвое — то есть не более 200 мг кофеина в сутки.Если 3-5 чашек кофе в день для вас много, пожалуйста, можно сокращать дозу в зависимости от потребностей вашего организма. Увеличивать нельзя — чревато последствиями.Есть ли противопоказания для употребления кофе? Есть. Пить кофе не рекомендуется детям и подросткам, смешивать кофеин со спиртными напитками, а также лучше отказаться от кофе при нарушениях сна, повышенной тревожности и раздражительности.Помните о том, что кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому будьте аккуратны с кофе перед дальней дорогой.