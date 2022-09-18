Как помогает при ОРВИ молоко с минеральной водой или маслом: врач Голубова

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молоко

ЛОР-врач Валерия Голубова рассказала в интервью, чем может быть полезно в случаях простуды питье молока с минеральной водой или с добавлением масла.

Молоко с добавлением минералки как домашнее средство лечения простуды хорошо помнят поколения, жившие в период СССР. Этот напиток был весьма популярным – так же, как его варианты в виде молока с медом или маслом.

Отвечая на вопрос, помогает ли при ОРВИ молоко с минеральной водой, медом или маслом, врач Голубова заметила: употребление этих напитков может приносить определенную пользу. Медик напомнила, что при простуде в общем рекомендуется полноценное, обильное питье, и названные напитки помогают восполнять необходимый уровень жидкости.

«Молоко обладает еще обволакивающим и отхаркивающим действием, плюс увлажняющий эффект сливочного масла или большое количество биологически активных веществ в меде – это все хорошо помогает», - сказала медик, беседуя с «Доктором Питер».

Голубова уточнила, что питье молока с минеральной водой может помогать при кашле – но строго при сухом кашле, при котором бывает сложно исторгнуть из бронхов мокроту. Такой напиток содействует разжижению мокроты, избавлению от першения, спазмов в дыхательных путях.

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«Отдавать предпочтение надо щелочным водам», - предупредила специалистка.

В то же время Голубова призвала помнить о существовании непереносимости молока, а также о том, что питье молока с минералкой противопоказано при суставных и почечных заболеваниях. Эксперт  подчеркнула, что в любом случае напитки на основе молока являются при простуде вспомогательным средством, и использовать их следует только после одобрения лечащего врача.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление молочных продуктов снижает риск развития диабета 2 типа.
Валерия Голубова
Валерия Голубова
Здоровье
врач-оториноларинголог
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