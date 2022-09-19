Какие гормоны влияют на сохранение красоты и молодости?

«Женская привлекательность во многом определяется эстрогенами. К группе эстрогенов относятся эстрон, эстриол и эстрадиол. Они продуцируются в яичниках и отвечают за овуляторный цикл. Благодаря эстрогенам в период полового созревания формируется женская фигура с широкими бёдрами, развитой грудью», — говорит эксперт.

Гормоны играют очень важную роль в нашем организме, хотя они и не заметны глазу. Красивые волосы, здоровая кожа, блеск в глазах, крепкий скелет и кости — на все это оказывают влияние их величество гормоны.Без эстрогенов клетки нашего организма не смогли обновляться. А без этого невозможно представить себе красивую, чистую кожу и здоровые волосы.Но дело не только в коже и волосах. Женские половые гормоны влияют на работу всего организма! От них во многом зависит даже наше настроение и либидо.Если эстрогены в упадке, то не до флирта и не до общения. Не хочется ничего… Часто женщина даже не подозревает, что причина таких симптомов в дефиците эстрогенов.Когда женские половые гормоны вырабатываются в недостаточном количестве, женщина как будто увядает. Во всех смыслах этого слова.Чтобы понять, на каком уровне в данный момент ваши эстрогены, наблюдения за одними симптомами мало. По внешним признакам и самочувствию вы можете только заподозрить неладное. Подтвердить или опровергнуть диагноз помогут анализы. С результатами обследования идет к эндокринологу, который подберет необходимую терапию.