Какие гормоны влияют на сохранение красоты и молодости?

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Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассказала, какие гормоны в женском организме отвечают за сохранение красоты и поддержание молодости.

Гормоны играют очень важную роль в нашем организме, хотя они и не заметны глазу. Красивые волосы, здоровая кожа, блеск в глазах, крепкий скелет и кости — на все это оказывают влияние их величество гормоны.

«Женская привлекательность во многом определяется эстрогенами. К группе эстрогенов относятся эстрон, эстриол и эстрадиол. Они продуцируются в яичниках и отвечают за овуляторный цикл. Благодаря эстрогенам в период полового созревания формируется женская фигура с широкими бёдрами, развитой грудью», — говорит эксперт.

Без эстрогенов клетки нашего организма не смогли обновляться. А без этого невозможно представить себе красивую, чистую кожу и здоровые волосы.

Но дело не только в коже и волосах. Женские половые гормоны влияют на работу всего организма! От них во многом зависит даже наше настроение и либидо.

Если эстрогены в упадке, то не до флирта и не до общения. Не хочется ничего… Часто женщина даже не подозревает, что причина таких симптомов в дефиците эстрогенов.

Когда женские половые гормоны вырабатываются в недостаточном количестве, женщина как будто увядает. Во всех смыслах этого слова.

5 факторов, влияющих на молодость и красоту


Чтобы понять, на каком уровне в данный момент ваши эстрогены, наблюдения за одними симптомами мало. По внешним признакам и самочувствию вы можете только заподозрить неладное. Подтвердить или опровергнуть диагноз помогут анализы. С результатами обследования идет к эндокринологу, который подберет необходимую терапию.

Гормоны молодости: какие показатели держим на контроле?

Наталья Либеранская
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Эндокринолог рассказала, как гормоны влияют на нашу кожу
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Теги : Наталья Либеранская, гормоны, эстрогены