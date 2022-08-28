Гормоны молодости: какие показатели держим на контроле?

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Молодость — это не хирургическая пластика лица и не дорогая косметика. На продление молодости в первую очередь влияют гормоны.

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассказала, каким показателям в анализах уделить особенное внимание.

«Молодость — это сбалансированный гормональный коктейль, в котором каждый ингредиент находится на своём месте и в нужном количестве. Когда чего-то не хватает — всё начинает разрушаться», — говорит эксперт.

Один из самых важных гормонов для сохранения молодости женщин — это эстроген. От него зависит работа всего организма, от кожи до костей. Если эстрогены в порядке, тело долго остается гибким и пластичным.

Тестостерон — многие думают, что это мужской гормон. На самом деле, он нужен всем! Адекватные показатели тестостерона — залог крепких и прочных костей, сильных мышц. Также гормон влияет на репродуктивную функцию.

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Гормоном молодости считается и ДГЭА. Он синтезируется в надпочечниках. От его уровня зависят когнитивные функции, иммунная защита, энергичность.

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За сохранение молодости и красоты отвечает также мелатонин. Этот гормон регулирует режим сна и бодрствования. Это наш самый сильный и эффективный антиоксидант. Наш организм сам производит мелатонин, но делает это только во сне. Поэтому качественный здоровый сон — залог сохранения и продления молодости.
Наталья Либеранская
Наталья Либеранская
Красота
Врач-эндокринолог
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Теги : Наталья Либеранская, гормоны, молодость
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