Не получается похудеть: в чем причина?

«Многие думают, что от одной конфетки или пиццы ничего не случится. Но каждая конфетка, каждый прием пищи отдаляют вас от здорового и стройного тела. Проблемы с весом не уйдут, если не исключить пустые углеводы (сахар, выпечку) и есть чаще трех раз в день!», — говорит эксперт.

Огромное количество людей месяцами и годами сидит на диетах, ограничивая себя в разных продуктах, а эффекта все равно нет. Кто-то срывается (особенно под влиянием стресса), кто-то просто опускает руки, не видя ожидаемого результата.Все, что мы кладем в рот, повышает уровень инсулина в крови. Абсолютно все! Нейтральна только вода. То есть, что бы ни съели (яблоко, банан, котлета, пирожное, борщ, каша, яйцо) — все без исключения спровоцирует скачок инсулина. Углеводная пища особенно опасна, потому что она вызывает резкие и быстрые скачки.Инсулин в свою очередь не дает сжигать жир и каждый раз вызывает очередное желание поесть. И так по кругу — каждый перекус рождает желание перекусить снова. Именно из-за этого мы часто имеем сахарный диабет второго типа, заплывшую жиром печень, повышенное давление и многие другие неприятности со здоровьем.Что же делать? Доктор Берг рекомендует в качестве основного принципа питания интервальное голодание. Схемы можно выбирать разные. Суть заключается в том, что вы полностью исключаете любые перекусы и переходите на 2-3-разовое питание с определенными интервалами во времени.Как это работает? Не получая постоянной подпитки с перекусами, клетки будут вынуждены начать использовать жировые запасы организм и перерабатывать его в энергию.