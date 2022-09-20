Чем может быть вызвана боль во время полового акта?

«Например, варикоз вен в малом тазу — болезненность при этом может быть в момент возбуждения и после оргазма, часто варикоз „болит“ и вне полового контакта, проявляясь, как тянущая боль, особенно при долгом сидении или стоянии», — говорит эксперт.

Неприятные или даже болезненные ощущения во время полового контакта для женщины могут быть симптомами некоторых серьезных заболеваний и сбоев в организме.Отзываться болью может также миома матки и кисты в яичниках. Причем в боль в яичниках иногда сбивает с толку, отдавая то в прямую кишку, то в ногу.Глубокой болью отличается эндометриоз. Чаще всего болезненные ощущения усиливаются во второй фазе цикла.Если у женщины есть спайки, болевые ощущения могут становиться интенсивнее при запорах.Воспалительные процессы в слизистой оболочке влагалища создают чувство натертости, особенно неприятно женщине может быть в самом начале контакта. Те же ощущения порой возникают при сухости влагалища, с чем часто сталкиваются многие женщины в период климакса.Огромное значение имеет психологическая готовность женщины к половому акту, которая в свою очередь гарантирует и физиологическую готовность. Именно поэтому так важна прелюдия.