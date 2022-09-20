Чем может быть вызвана боль во время полового акта?
Гинеколог Екатерина Волкова перечислила основные причины, которые могут вызывать боль во время полового акта.
Неприятные или даже болезненные ощущения во время полового контакта для женщины могут быть симптомами некоторых серьезных заболеваний и сбоев в организме.
«Например, варикоз вен в малом тазу — болезненность при этом может быть в момент возбуждения и после оргазма, часто варикоз „болит“ и вне полового контакта, проявляясь, как тянущая боль, особенно при долгом сидении или стоянии», — говорит эксперт.
Отзываться болью может также миома матки и кисты в яичниках. Причем в боль в яичниках иногда сбивает с толку, отдавая то в прямую кишку, то в ногу.
Глубокой болью отличается эндометриоз. Чаще всего болезненные ощущения усиливаются во второй фазе цикла.
Если у женщины есть спайки, болевые ощущения могут становиться интенсивнее при запорах.
Воспалительные процессы в слизистой оболочке влагалища создают чувство натертости, особенно неприятно женщине может быть в самом начале контакта. Те же ощущения порой возникают при сухости влагалища, с чем часто сталкиваются многие женщины в период климакса.
Огромное значение имеет психологическая готовность женщины к половому акту, которая в свою очередь гарантирует и физиологическую готовность. Именно поэтому так важна прелюдия.
Екатерина Волкова
Здоровье
Гинеколог
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