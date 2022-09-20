Как приучить ребенка к здоровому питанию?

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мама и сын

Педиатр-детский гастроэнтеролог Марина Мягкова поделилась рекомендациями, которые помогут приучить ребенка к здоровому питанию.

Как объяснить детям, что такие вкусные вещи, как фаст-фуд, газировка и чипсы — вредны для здоровья? Если вы не хотите, чтобы ребенок ел что попало, набегу или в сухомятку, не делайте этого сами.

«Научить ребенка принципам здорового питания могут только родители собственным примером, слова не помогут. А вот то, что ребенок видит, он обязательно запомнит и повторит», — говорит доктор.

Замените в рационе всей семьи вредную еду на полезную. Пища должна быть простой, без консервантов. Вместо магазинных колбас и сосисок отваривайте мясо или запекайте рыбу.

Откажитесь от полуфабрикатов. Не покупайте майонезы и кетчупы. Вместо печенья и конфет, давайте ребенку орехи и сухофрукты. 

Уберите из рациона пакетированные соки, в них слишком много сахара. Ребенок привыкает к сладости, и полезная свежая морковь уже кажется ему пресной.

Приучить детей к здоровому питанию поможет сыр


Замените покупные напитки домашними компотами и морсами. А если жить не можете без чипсов, делайте их сами. Например, из мелко нарезанных пластинами сушенных фруктов.

Как приучить ребенка к здоровому питанию?


И самое главное — желудок не любит спешки! Во время еды не пользуйтесь гаджетами. Сами вместе с ребенком кушайте, не торопясь.

Тщательно пережевывайте пищу. Благодаря этому, ферментация продуктов начнется уже во рту. А это значит, что организм лучше усвоит и переварит съеденное.
Марина Мягкова
Марина Мягкова
Здоровье
Педиатр-гастроэнтеролог
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