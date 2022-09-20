Усталость и нехватка сил: эксперт перечислил наиболее популярные причины

«Одна из причин усталости — прием определенных лекарственных препаратов, многие из которых имеют побочные эффекты. Многие люди, сидящие на лекарствах, испытывают усталость и не понимают, в чем дело. На самом деле, я не знаю ни одного препарата, который не вызывал бы утомления, вялости или снижения уровня энергии», — говорит эксперт.

Первое и самое важное, что нужно сделать, когда вы чувствуете постоянную усталость, — вспомните, когда это началось. А потом проанализируйте, что предшествовало этому состоянию. Тогда вы поймете, с чем связана ваша усталость — с питанием, стрессом или какими-то другими факторами.В особенности таким эффектом отличаются антидепрессанты, транквилизаторы и лекарства от высокого давления. Обсудите это со своим врачом. Если решение одной проблемы создает другую проблему, значит, это неправильное решение.Вторая причина — это «топливо», которым вы заправляете свое тело. То есть питание. При сжигании жира у нас много энергии, при сжигании сахара энергии то много, то мало. Что вы едите? Есть ли в вашем рационе полезные насыщенные жиры? Достаточно ли в меню белка? Или там сплошные углеводы, то есть сахар?Ешьте больше белковой пищи и урезайте углеводы, особенно быстрые (сладости, мучное). И энергия быстро вернется.Третья причина — плохой сон. Это важный фактор. Если утром вы не чувствуете себя подзаряженным, возможно, дело в уровне стресса. Иногда причина бессонницы в нехватке витамина Д и цинка. Совет: принимайте эти витамины непосредственно перед сном. И ваш сон улучшится.Четвертая причина — скрытая инфекция. Очень часто постоянная усталость возникает именно на этом фоне. Обычно вирусы впадают в спячку, а потом активируются, спровоцированные стрессом или другими факторами.