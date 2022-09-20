Какие витамины придут на помощь при вирусе герпеса?

«Если у вас часто появляются высыпания герпеса на лице или других частях тела, это говорит о значительном снижении иммунитета», — говорит специалист.

Вирус герпеса живет в каждом из нас. При этом в определенных условиях он может вести безобидно и никак не проявляется, а в других условиях давать о себе знать неприятностями со здоровьем.Можно ли взять вирус герпеса под контроль и как-то управлять им? Можно. Ваш главный помощник в решении этой проблемы — витамин Д, который обладает сильным противовирусным эффектом.Важно подобрать правильную дозировку, которая определяется не на глаз, а по результатам анализов. Показатель, к которому нужно стремиться, — 100 нг/мл.Витамин Д работает эффективнее, если принимать его вместе с магнием (суточная доза для всех — 400 мг), принимать постоянно.Еще один важный нутриент в борьбе с герпесом — это цинк. Этот элемент также оказывает существенное влияние на наш иммунитет. Минимальная суточная норма — 25 мг.При герпесе не будет лишним витамин С. В активной стадии болезни дозировку можно увеличивать вплоть до 2000-3000 мг в сутки!Не забывайте об аминокислоте L-лизин. Она крайне необходима нам для нормальной жизнедеятельности. При этом организм не умеет синтезировать ее сам, поэтому запасы нужно всегда пополнять с помощью продуктов или добавок. L-лизин в дозе 1000 мг поможет значительно уменьшить частоту появления герпеса.