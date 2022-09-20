Какие витамины придут на помощь при вирусе герпеса?

1 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0-%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%b0-1147365/
губы

Доктор Ольга Лисенкова рассказала, как помочь организму справиться с вирусом герпеса. Какие витамины нужно принять для экстренной помощи?

Вирус герпеса живет в каждом из нас. При этом в определенных условиях он может вести безобидно и никак не проявляется, а в других условиях давать о себе знать неприятностями со здоровьем. 

«Если у вас часто появляются высыпания герпеса на лице или других частях тела, это говорит о значительном снижении иммунитета», — говорит специалист.

Можно ли взять вирус герпеса под контроль и как-то управлять им? Можно. Ваш главный помощник в решении этой проблемы — витамин Д, который обладает сильным противовирусным эффектом.

В Австрии карпы гибнут от эпидемии герпеса


Важно подобрать правильную дозировку, которая определяется не на глаз, а по результатам анализов. Показатель, к которому нужно стремиться, — 100 нг/мл.

Витамин Д работает эффективнее, если принимать его вместе с магнием (суточная доза для всех — 400 мг), принимать постоянно.

Ученым удалось расшифровать вирус герпеса


Еще один важный нутриент в борьбе с герпесом — это цинк. Этот элемент также оказывает существенное влияние на наш иммунитет. Минимальная суточная норма — 25 мг.

При герпесе не будет лишним витамин С. В активной стадии болезни дозировку можно увеличивать вплоть до 2000-3000 мг в сутки!

Не забывайте об аминокислоте L-лизин. Она крайне необходима нам для нормальной жизнедеятельности. При этом организм не умеет синтезировать ее сам, поэтому запасы нужно всегда пополнять с помощью продуктов или добавок. L-лизин в дозе 1000 мг поможет значительно уменьшить частоту появления герпеса.
Ольга Лисенкова
Ольга Лисенкова
Здоровье
Терапевт
Читать MedikForum.ru в
Создано первое действительно эффективное лекарство против герпеса
Лечение герпеса: пошаговая инструкция
Ученые нашли способ навсегда вылечить вирус герпеса
Теги : Ольга Лисенкова, герпес, профилактика вируса