Осенняя хандра: как улучшить свое самочувствие?

«Почему так происходит? Когда мы ложимся, спать в организме начинает вырабатываться мелатонин — гормон сна. Он дает нам молодость и долголетие. Ночью мелатонин превращается в триптофан, а днем триптофан под действием солнца становится серотонином. Именно от этого гормона зависит наше ощущение радости и счастья», — говорит эксперт.

Так уж устроена природа, что с наступлением осени дождливой и пасмурной становится не только погода, но часто и наше настроение. Короткий световой день, частые осадки и туманы, резкие перепады температуры, похолодание и минимум солнца — все это сказывается на нашем физическом и эмоциональном состоянии.Но из-за резкого уменьшения продолжительности светового дня серотонина становится гораздо меньше. А без него о хорошем настроении можно забыть. Отсюда и возникает хандра.⠀Что же делать? Во-первых, старайтесь чаще бывать на улице в дневное время. Гуляйте на свежем воздухе, как минимум, полчаса. Не важно, есть ли при этом на улице солнце — просто чаще выходите и находитесь при дневном свете.Соблюдайте режим дня, старайтесь отходить ко сну не позднее 23 часов и спать при этом не менее 7-8 часов.Если грусть прямо активно накатывает и вы ничего не можете с собой поделать, можно принимать гидрокситриптофан.Обязательно добавьте в свой распорядок дня любую физическую активность — спорт, прогулки, бег, плавание, ходьба… Это гарантия вашего хорошего самочувствия.