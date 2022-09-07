Как спастись от осенней хандры?

«Хандра — это кратковременное ухудшение настроения, нарушение сна и аппетита, депрессивный настрой. Забывчивость, рассеянность, плаксивость, затуманенность мыслей, присущие ежедневной жизни набирает особый оборот. Не путайте с депрессией, которая более продолжительна, сохраняется неделями и даже месяцами», — говорит эксперт.

Осенью хандре подвержены даже самые отчаянные оптимисты. Холода, короткий световой день, сырая погода и частые дожди — все это не способствует хорошему настроению.Как защитить себя в осенний период от хандры?⠀В первую очередь, соблюдаем режим сна. Стараемся ложиться не позже 23.00, встаем в 7.00. Циркадные ритмы имеют огромное значение.Можно использовать адаптогены растительного происхождения: валериана, женьшень, мака, элеутерококк. Они очень эффективны в борьбе с плохим настроением.Попробуйте ароматерапию. У нее нет противопоказаний! Хорошо поднимают настроение цитрусовые (мандарин, апельсин), лаванда, женьшень, иланг-иланг, сандал.Чаще бывайте на свежем воздухе, ловите солнечные деньки, дома тоже включайте яркий свет — он поднимает настроение. Контролируйте уровень витамина Д.Следите за питанием (больше овощей и фруктов, меньше сладкого). Добавьте «антистресс-продукты»: морепродукты, темный шоколад, орехи, цитрусовые.Добавьте спорт. Активные тренировки помогут вырабатывать серотонин — гормон счастья.