Можно ли без особых усилий уменьшить объем талии?

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талия

Тонкая талия — это не только красиво. Это еще и показатель здоровья! Хирург-онколог Инна Тулина рассказала, как уменьшить объем талии без особых усилий.

По обхвату талии можно определить, здоров человек или нет. Норма для женщин — до 80 см, для мужчин — до 94 см. Все, что больше, говорит о том, что у вас есть лишний вес и висцеральный жир, обволакивающий ваши внутренние органы.

Чаще всего причина слишком широкой талии кроется в банальном переедании. Как же взять под контроль аппетит?

«Во-первых, перестаньте кормить себя перед телевизором и смартфоном.  Почувствуйте вкус еды, насладитесь им. Оцените блюдо как дорогое вино: его цвет, аромат, подачу, текстуру, кислотность, сладость, послевкусие… Это упражнение вернет удовольствие от морковки, тефтелей, яблок», — говорит эксперт.

Купите тарелку небольшого диаметра и ешьте из нее. Так вы будете съедать меньше.

Откажитесь от сладких газированных напитков. И даже фруктовые фреши не всегда полезны. Лучше съешьте целый фрукт — в нем больше клетчатки.

Не покупайте готовую еду и полуфабрикаты. Готовьте дома сами, так вы сможете контролировать ингредиентный состав и количество добавленного сахара.

Постарайтесь отказаться от сахара. Если без сладкого вкуса никак, попробуйте полезный сахарозаменитель эритритол.

В каждый прием пищи включайте по возможности овощи и ягоды.

Откажитесь от переработанного мяса (колбаса, сосиски и так далее). Там огромное количество трансжиров и соли.

Чаще ходите пешком, это поможет сжечь калории и даст организму сигнал, что откладывать запасы в жир не нужно.

О долголетии можно судить по объему талии


Пересмотрите свои пищевые привычки. Начните с элементарного. Например, если вы привыкли любой прием пищи закусывать сладким, со временем постарайтесь постепенно уйти от этой зависимости.

Учеными расчитан размер идеальной талии


Привычки реально играют очень важную роль и идя на поводу у них, мы можем съедать много лишнего и ненужного нам. Пусть ваши привычки работают на вас, а не против вас.
Инна Тулина
Инна Тулина
Здоровье
Хирург-онколог
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